Visita del pontífice a España
La otra “bendición” de bebés que dejó la visita del Papa a Arguineguín
Pedro Sánchez también se acercó a las familias migrantes y cogió a un bebé durante el encuentro del Pontífice en Gran Canaria.
Redacción
El papa León XIV no fue el único que dejó una imagen de cercanía con bebés en Arguineguín. Durante el encuentro del Pontífice con familias migrantes y entidades de acogida en Gran Canaria, Pedro Sánchez también protagonizó una de las escenas más comentadas de la jornada al coger a un bebé entre los asistentes.
El momento tuvo lugar este 11 de junio en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, donde unas 1.800 personas recibieron al Papa en un acto marcado por la emoción, la acogida y la fuerte carga simbólica de este enclave para Canarias.
La otra imagen con bebés que dejó la visita del Papa
La presencia del papa León XIV centró todas las miradas en Arguineguín, pero no fue la única figura institucional que se acercó a las familias y a los niños durante el acto.
Pedro Sánchez saludó a varias personas congregadas en el muelle y acabó cogiendo a un bebé, una imagen de tono cercano que se produjo en plena visita del Pontífice a las realidades de acogida de migrantes en Canarias.
La escena conectó con uno de los momentos más habituales en este tipo de encuentros papales: el contacto con familias, menores y bebés. Pero, en esta ocasión, el gesto no quedó reservado únicamente al Papa.
- Revientan una macrofiesta ilegal en Ibiza con djs famosos, más de mil personas y hasta un tiovivo
- Una “millonaria” indignada en Ibiza: 'Me voy al mar público, que aquí no te cobran por estar hacinados
- Los gritos de una mujer “poseída” en una playa de Ibiza alarman a los vecinos: “Al único que tengo miedo es a mi papá Dios”
- Un incendio calcina el almacén de un 'beach club' de Ibiza
- En estado crítico el hombre que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
- Rescatan a dos jóvenes tras caer su coche por un terraplén junto al parking de Cala d’Hort en Ibiza
- Una serpiente 'enorme' sorprende a una vecina en Ibiza: 'Medía más de un metro, era gorda
- Cinco pisos turísticos ilegales cazados en una semana en Ibiza: uno cobraba más de 20.000 euros por menos de dos semanas