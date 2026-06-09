El Papa apela a construir unidad, combatir la violencia machista y velar por la salud mental en su primer día en Barcelona

El papa León XIV ha estrenado su visita a Barcelona con un llamamiento a la unidad de la sociedad en un discurso en la Catedral en el que ha alternado catalán y castellano. Más tarde, y ante las cerca de 40.000 personas que se han acercado al Estadi Olímpic, el Pontífice ha vuelto a usar ambas lenguas para pedir a España que sea "acogedora con todos" y para reflexionar sobre la necesidad de tratar "el mal invisble de la salud mental" y de abordar "tanto personalmente como a nivel de sociedad" la lacra de la violencia contra la mujer y el "culto a la imagen".

Ha sido el estreno de un viaje que se extenderá algo menos de 48 horas y que se produce 16 años después de que un Pontífice visitara la capital catalana: el último en hacerlo fue Benedicto XVI, en noviembre de 2010. León XIV ha llegado a Cataluña tras pasar prácticamente cuatro días en Madrid en los que la ciudad se ha visto desbordada con hasta un millón de fieles en sus calles.

Este martes por la mañana, de hecho, Madrid parecía resistirse a dejar ir al Papa hacia Barcelona. El avión del Pontífice ha salido cerca de 20 minutos tarde. Antes, León XIV se ha despedido en el recinto ferial de Ifema de los 12.000 voluntarios que han ayudado durante los últimos tres meses a preparar la estancia del Pontífice en la capital española. El acto ha servido para mostrar el músculo del catolicismo en Madrid. Prevost ha bendecido 18 primeras piedras de futuras iglesias que serán construidas en toda la diócesis provincial. “Gracias a estos días, esta ciudad ha crecido y está más cerca del reino de Dios”, ha sentenciado antes de salir hacia el aeropuerto de Barajas.

"Gracias a estos días, Madrid ha crecido y está más cerca del reino de Dios” León XIV

Allí se han despedido de él más de 15 autoridades que lo esperaban en la alfombra roja que llevaba al avión. Entre ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha dejado un recado para Cataluña. "Espero que al final el egoísmo independentista no arruine los momentos tan maravillosos que Barcelona y España van a seguir dando ante el mundo", ha declarado la presidenta.

Mientras León XIV volaba hacia Barcelona –ha realizado gran parte del viaje en la cabina y ha bendecido a uno de los cazas militares que flanqueaban la nave– todo el mundo en Cataluña se preparaba. Ya había para aquella hora, pasadas las 12.30 horas del mediodía, cerca de 6.000 personas congregadas ante la Catedral de Barcelona, donde se le esperaba para dirigir un rezo y una homilía. Y en el aeropuerto de El Prat, y solo después de poder recolocar como era debido la alfombra roja que llevaba a la terminal, lo ha recibido el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Parlament, Josep Rull, entre otras autoridades. "Bienvenido a Cataluña, es un inmenso honor tenerlo aquí. Muchas gracias por la visita. Bienvenido a la tierra de Gaudí", le ha dicho Rull.

Llamamiento a la unidad

Robert Prevost ha salido entonces hacia la Catedral, donde llegaba algo tarde. La expectación sobre sus primeras palabras, y el idioma en que las iba a pronunciar, era máxima. Finalmente, se le ha podido escuchar en catalán: "Estimats germans i gemanes, amb gran goig començo la meva visita resant l’hora sexta en aquesta Catedral, amb tots vosaltres".

Lucía Feijoo Viera

Como si Prevost hubiera asistido al acarnizado debate de estas últimas semanas en torno a la lengua que usaría en sus discursos, el mensaje en la Catedral de Barcelona ha sido una verdadera llamada a la unidad. "Barcelona es 'cap i casal’ de Catalunya, eso da a esta comunidad una responsabilidad especial para convertiros, con la ayuda de Dios, en constructores de unidad", ha defendido en un discurso en el que ha ido alternando castellano y catalán.

La apretada agenda del Pontífice se ha interrumpido entonces cerca de una hora, aunque antes ha podido visitar la cripta de Santa Eulàlia y presenciar el ‘ou com balla’, uno de los rituales más emblemáticos del Corpus barcelonés. Tras ello, el Papa se ha instalado entonces en sus aposentos del Palacio Epicospal de Barcelona, junto a la Catedral, donde ha recibido en audiencia al president Illa y al acalde de Barcelona, Jaume Collboni. Entre sus obsequios al Pontífice, referencias al catalán: el president le ha entregado una reproducción de las ‘Homilies d’Organyà’, el primer documento escrito en catalán. El alcalde, por su parte, le ha regalado una edición especial del libro ‘Miró i els poetes catalans’.

Lucía Feijoo Viera

Colofón en el Estadi

Por la tarde, León XIV se ha dado el primer gran baño de masas de su estancia en Barcelona: la vigilia de oración en el Estadi Olímpic, a la que han asistido 40.000 personas. Lo han recibido allí los 'castellers' de Vilafranca, en otro guiño de la agenda a la cultura catalana, y decenas de bebés a los que ha bendecido.

En la vigilia, en la que el Papa ha vuelto a alternar castellano y catalán, se han vivido momentos emocionantes. Algunos de ellos protagonizados por jóvenes que han dado su testimonio de vida: Carmina y Desirée. La primera ha compartido que sufrió depresión e intentó suicidarse. El Papa ha llamado entonces a tomar conciencia de "cómo la salud mental se ve cada vez más amenazada" y ha llamado a los Estados a atender este "mal invisible" y a garantizar que el sistema sanitario atiende bien a estas personas.

Desirée, por su parte, ha explicado que su padre intentó matar a su madre y como consecuencia él ingresó en la cárcel y ella acabó en el mundo de las drogas. El relato ha conmovido a Prevost, que ha lamentado que "un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones" desemboque a menudo en "feminicidios". "Esta realidad dramática estamos llamados a abordarla todos", ha subrayado.

León XIV ha acabado sus discursos de este martes con una homilía en la que ha reafirmado la necesidad de una sociedad "acogedora". Este miércoles, visitará la cárcel de Brians, Montserrat, el Raval y cerrará su periplo en Cataluña con una misa en la Sagrada Família y la bendición de la torre de Jesús; momento culminante de su visita.