El Papa León XIV inicia su visita a Barcelona en la Catedral con un llamamiento a la unidad en catalán y castellano

"Queridos hermanos y hermanas, con gran gozo comienzo mi visita rezando la Hora sexta en esta Catedral con todos vosotros". Han sido las primeras palabras que ha pronunciado públicamente, en catalán, el papa León XIV en el inicio de la Homilia en la que ha asistido la curia diocesana, voluntarios y seminaristas.

El Papa ha llegado en coche procedente del aeropuerto hasta el rellano del templo pasada la una del mediodía, ante la emoción de la multitud que desde cuatro horas antes ha empezado a llenar la plaza de la Catedral. La Guardia Urbana calcula que unas 6.000 personas se han congregado en la plaza y la Via Laietana para dar la bienvenida al Papa a la ciudad. La curia le ha esperado en la verja a las puertas del templo, donde lo ha recibido el cardenal y arzobispo Juan José Omella como anfitrión en el lugar de máxima representación de la iglesia en Barcelona.

Lllegada del Papa a la Catedral de Barcelona. / Jordi Otix

Entrega de la Vera Cruz

Tras pasar por el baptisterio está en obras, donde fueron bautizados los primeros indios que llegaron en 1493, ha recibido la Vera Cruz de manos de Omella, que trajo a la Catedral Martí l'Humà en el siglo XIV. A continuación ha entrado en la capilla para rezar ante Sant Oleguer, y el Sant Crist de Lepant.

Pasando ante el coro de la Catedral, del siglo XIV, hecho en madera del báltico por artesanos alemanes y franceses, se ha dirigido hacia el presbiterio. Ya sentado en la Cátedra, de mármol y con más de 1500 años, el Papa ha pronunciado su primera homilía en Barcelona, únicamente frente a la curia y las cerca de 2.000 personas que se han reunido en el interior de la Catedral.

Polarización y fragmentación

En sus palabras ha seguido intercalando fragmentos en catalán y castellano. León XIV ha recordado la visita de Juan Pablo II a Barcelona. "Alzó el ánimo acogedor que a lo largo de la historia ha llevado a los barceloneses y catalanes, a todos vosotros, a compartir la ciudadanía humana y cristiana con muchísima gente, y os animaba a proclamar ante la Iglesia que esta ciudad y esta región son un lugar amplio y abierto a la fraternidad cristiana. En sus palabras encuentran un lugar los rostros de tantos hermanos y hermanas que entre vosotros se han entregado y entregan para construir armonía y comunión, más allá de toda polarización".

Su intervención, de unos diez minutos, ha girado casi íntegramente hacia la expresión de la necesidad del sentido de la unión. "Es importante que nada destruya la unidad para la que dios nos ha construido", ha dicho de nuevo en catalán. "Barcelona es 'cap i casal de Catalunya', eso da a esta comunidad y a todos vosotros, barceloneses y catalanes, una vocación y responsabilidad especial para convertiros, con la ayuda de Dios, en constructores de unidad", ha continuado.

Queridos hermanos y hermanas: con este espíritu, en un mundo desgarrado por guerras y divisiones, en una sociedad cada vez más fragmentada e individualista, queremos ser mártires, es decir, testigos y profetas de unidad, acogida, de concordia y de paz. León XIV

"Queridos hermanos y hermanas: con este espíritu, en un mundo desgarrado por guerras y divisiones, en una sociedad cada vez más fragmentada e individualista, queremos ser mártires, es decir, testigos y profetas de unidad, acogida, de concordia y de paz, incluso a costa de sacrificios y renuncias". El Papa ha llamado así a "renunciar a lo superfluo para construir sobre lo que es esencial".

El Papa saluda a las centenares de personas que durante más de tres horas han esperado frente a a Catedral para presenciar su llegada. / Jordi Otix

A continuación, el Papa ha bajado a la cripta donde está enterrada desde el siglo IX Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona. Al salir de la Catedral, tras firmar el Libro de Oro, y ante gritos de 'Viva el Papa' y aplausos, se ha dirigido brevemente a las miles de personas que se reunían frente al templo, para agradecerles su presencia. "Gracias por estar aquí", les ha dicho.

Noticias relacionadas

Acto seguido ha recorrido el claustro para detenerse ante la fuente eucarística del “Ou com balla”, que justo acaban de instalar estos días con motivo de la celebración del Corpus. El Papa ha terminado de esta forma la primera parte de su visita a la ciudad presenciando el huevo que “baila” sobre surtidores de agua en claustros, patios y jardines, uno de los rituales más reconocibles del Corpus barcelonés.