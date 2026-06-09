Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca

Cuidar de un perro puede convertirse en un empleo muy bien pagado. Una finca privada situada en Surrey, en el sur de Inglaterra, ha publicado una oferta poco habitual: busca un cuidador interno para la mascota de la familia con un salario anual de unas 60.000 libras, cerca de 68.900 euros al cambio actual.

El puesto incluye también alojamiento dentro de la propiedad, en una casa independiente con todos los gastos cubiertos. Según el anuncio difundido por Achieve Hospitality, firma especializada en selección de personal para grandes patrimonios y residencias privadas, la persona contratada deberá encargarse de la rutina diaria y del bienestar del animal.

Además del cuidado del perro, el empleo contempla una presencia estable en la finca y la colaboración con el equipo doméstico en tareas ligeras. La jornada prevista es de domingo a jueves, de 9.00 a 18.00 horas, aunque se pide cierta flexibilidad cuando la familia se encuentre en la residencia.

La vivienda ofrecida permitiría al candidato instalarse incluso con su pareja y con sus propios animales de compañía. En cuanto al perfil, la empresa busca a una persona «cálida, tranquila y fiable», amante de los perros, capaz de trabajar de forma autónoma y con la discreción necesaria para desenvolverse en un entorno privado.

También se valora experiencia previa en residencias particulares, cuidado de animales o puestos internos similares. La oferta, sin embargo, ya ha quedado cerrada: Achieve Hospitality comunicó que no acepta nuevas candidaturas tras recibir miles de solicitudes.

El anuncio se ha hecho viral por reunir tres ingredientes poco frecuentes en una vacante: un sueldo elevado, alojamiento incluido y una misión principal muy concreta: atender a un perro en una gran finca inglesa.