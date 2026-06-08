España se adentra en una semana de contrastes térmicos y se prepara para una posible subida de las temperaturas a partir del jueves

España se adentra en una semana de altibajos y contrastes en el terreno de las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica unos días de tiempo estable en gran parte del país en el que, por un lado, las comunidades cantábricas vivirán jornadas inusualmente frescas para esta época del año y, por otro lado, gran parte del centro y sur registrará temperaturas más cálidas de lo normal para un mes de junio. Los modelos apuntan a que, tras un inicio de semana marcado por los contrastes térmicos, a partir del jueves podría registrarse un aumento generalizado de las temperaturas en todo el país. De confirmarse, hacia finales de semana podrían volverse a registrar temperaturas por encima de los 38 grados en varios puntos del interior y sur peninsular. Aunque según advierten los meteorólogos, habrá que esperar para ver si estos pronósticos se confirman.

Todo apunta a que esta primera mitad de semana estará marcada por el contraste térmico entre distintas regiones del país. Las comunidades cantábricas registrarán temperaturas claramente inferiores a las habituales para comienzos de junio. Entre el lunes y el miércoles, ciudades como Oviedo o Vitoria apenas alcanzarán los 16 o 17 grados durante las horas centrales del día, mientras que en numerosos puntos de la cornisa cantábrica las máximas permanecerán por debajo de los 20 grados. La situación será muy distinta en el centro y sur peninsular, donde las temperaturas se mantendrán por encima de los valores habituales para estas fechas, con máximas que superarán ampliamente los 30 grados y que alcanzarán o rebasarán los 35 grados en numerosas localidades. Este lunes, por ejemplo, se esperan alrededor de 35 grados en ciudades como Toledo, Albacete, Zaragoza, Sevilla y Córdoba. El martes el calor seguirá intensificándose en la mitad sur, con máximas previstas de 36 grados en Jaén y hasta 37 grados en Sevilla y Córdoba.

Durante los primeros días de la semana, todo apunta a que habrá tiempo estable en gran parte del país y que las lluvias quedarán prácticamente restringidas al extremo norte peninsular. El paso de algunos frentes débiles dejará cielos más nubosos y precipitaciones de carácter débil en el Cantábrico y zonas próximas al Alto Ebro, mientras que en el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Además, las tardes estarán acompañadas por el desarrollo de nubes de evolución en áreas montañosas, especialmente en los Pirineos y el Sistema Ibérico, donde podrán producirse chubascos y tormentas localmente fuertes.

Subida de las temperaturas

Los meteorólogos afirman que a partir del jueves aumenta la incertidumbre meteorológica. Por ahora, la mayoría de los escenarios manejados por los modelos coinciden en que seguiremos con escenarios de tiempo estable acompañados de un ascenso generalizado de las temperaturas. Los pronósticos a medio plazo apuntan a que, de ocurrir, la subida de las temperaturas será especialmente notable en el tercio norte peninsular, donde las temperaturas volverán a valores más propios de la época del año. Las máximas se moverán entre los 23 y los 25 grados en las comunidades cantábricas, mientras que en la meseta norte y el sur de Galicia se alcanzarán entre 30 y 32 grados. En el valle del Ebro se esperan valores de entre 32 y 34 grados, mientras que amplias zonas del centro y sur peninsular registrarán temperaturas de entre 34 y 36 grados. También aumentará la extensión de las noches tropicales, especialmente en el litoral mediterráneo y en amplias zonas de la mitad sur.

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De cara al final de la semana, la previsión mantiene cierto grado de incertidumbre, aunque la tendencia predominante apunta a una nueva intensificación del calor. Algunos escenarios contemplan temperaturas que podrían situarse entre los 38 y los 40 grados en puntos de Extremadura y Andalucía, especialmente en las vegas de los grandes ríos del suroeste peninsular. Otros escenarios, sin embargo, apuestan por un ascenso más moderado. En cuanto a las precipitaciones, el escenario más probable sigue siendo el predominio del tiempo seco. No obstante, no se descarta la aparición de tormentas aisladas a partir del viernes en zonas del interior, sobre todo en áreas del centro y oeste peninsular. De confirmarse, pues, todo apunta a que el calor volverá a dispararse en los próximos días y que se hará sentir en buena parte del país.