Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años"

La jubilación continúa siendo uno de los asuntos que más interés despierta en España, especialmente por el elevado peso de los pensionistas y de la población de mayor edad. Los últimos cambios normativos pueden tener consecuencias importantes para determinados trabajadores, sobre todo en función de su historial de cotización.

En los últimos años, el sistema ha ido dando cada vez más importancia al tiempo trabajado y cotizado, por encima de la edad del futuro pensionista. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica cómo se aplica actualmente la jubilación según los años cotizados.

Cuándo es posible jubilarse a los 65 años

Uno de los aspectos clave es que una diferencia de pocos meses en la cotización puede cambiar notablemente la pensión o la edad de acceso a la jubilación.

Según Muñoz, solo podrán jubilarse a los 65 años aquellos trabajadores que hayan acumulado más de 38 años y 3 meses cotizados. En cambio, quienes no alcancen ese periodo deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación ordinaria.

Esto significa que dos personas con la misma edad pueden tener edades legales de jubilación distintas. La diferencia no está en los años cumplidos, sino en la trayectoria laboral y en el tiempo cotizado a la Seguridad Social.

Qué ocurre si se adelanta la jubilación

Si un trabajador decide retirarse a los 65 años sin cumplir el periodo de cotización exigido, su pensión puede verse reducida. Esta situación afecta especialmente a quienes optan por una jubilación anticipada voluntaria.

Para acceder a determinadas prestaciones, además, se deben cumplir algunos requisitos básicos, como tener 65 años o más, acreditar un periodo mínimo de residencia de 10 años y demostrar carencia de ingresos.

En estos casos, la Seguridad Social puede aplicar coeficientes reductores de forma permanente. La reducción dependerá principalmente de dos factores: los años cotizados y el tiempo que se haya adelantado la jubilación respecto a la edad ordinaria correspondiente.

El cambio previsto a partir de 2027

La normativa actual forma parte de una reforma del sistema de pensiones iniciada hace más de una década. Su aplicación seguirá avanzando en los próximos años.

A partir de 2027, la edad ordinaria de jubilación subirá hasta los 67 años para quienes no hayan alcanzado los 38 años y 6 meses cotizados. Sin embargo, los trabajadores que sí cumplan ese periodo podrán seguir retirándose a los 65 años.

De esta manera, el sistema busca compensar a quienes comenzaron a cotizar antes y cuentan con una carrera laboral más extensa.