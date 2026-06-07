55 años y Adlib sigue tan joven y elegante

La Pasarela Adlib26 ha presentado este sábado, en un escenario blanco de 140 metros (de los más largos de la historia de la moda ibicenca) y con un círculo a modo de lazo, las colecciones de primavera-verano 2027 de una docena de diseñadores en la plaza de sa Riba, en pleno puerto de Ibiza, con la periodista Isabel Jiménez como maestra de ceremonias y la modelo Laura Ponte como la madrina de esta edición. En el desfile, que comenzó con el brular de corn de una mujer y un hombre vestidos de pagès, han participado un total de 47 modelos (entre ellas, Eva Santos, Lucía López, Neus Bermejo, Vitoria Mota y Elisabeth Reynés, la nueva representante de España en el próximo certamen de Miss Mundo). Entre los rostros conocidos se ha podido ver al actor Rubén Cortada, a los presentadores Lidia Torrent y Jaime Astrain, a la estilista Fiona Ferrer, al torero Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y su esposa Virginia Troconis, al actor José Lamuño y a la empresaria Raquel Perera.

El escenario para «la gran noche de los diseñadores Adlib», según Jiménez, ha sido diseñado bajo el concepto Blanc, un recorrido frente al mar (y los megayates amarrados en ese dique) inspirado en la arquitectura ibicenca.

Salitre y arena

Vintage Ibiza, nacida de la mano de Alberto Serra Ramírez y José Antonio Marí Schroder en 2008 con el objetivo de crear un estilo propio con carácter mediterráneo basándose en la calidad, la diversidad y la comodidad, ha presentado ‘Salitre’, una colección «puro Adlib profundamente artesanal donde la fuerza del Mediterráneo se encuentra con el espíritu libre y artesanal de la isla», según sus autores. Esta colección fusiona «la esencia boho y el alma mediterránea a través de siluetas fluidas, tejidos naturales como lino, algodón y seda natural en tonos blancos y marfil puros que evocan libertad, calma y conexión con la naturaleza». El salitre, la arena y la energía del mar son las materias que «envuelven cada pieza con un aire indómito y elegante, mientras varios detalles y siluetas evocan tradición, carácter y feminidad mediterránea», tal como ha dejado patente una colección «luminosa, sensual y auténtica, creada para mujeres libres que llevan el Mediterráneo en la piel». Esta marca ha vestido a Norma Duval, Pilar Rubio, Cayetana Guillén Cuervo, Nieves Álvarez, Paula Echevarría, Richard Gere, Lolita e incluso a la Reina Letizia.

Las modelos desfilaron sobre 140 metros de escenario instalado en el puerto de Ibiza. / Marcelo Sastre

Coraza femenina

Tony Bonet, Medalla de Oro del Consell de Ibiza en 2021 y Premio Ramon Llull en 2025, ha mostrado su ‘Coraza’, una colección que nace de la unión «entre la fuerza femenina y la delicadeza artesanal» y explora siluetas estructuradas a través de corsés, vestidos de líneas fluidas y volúmenes marcados, combinados con prendas de inspiración clásica y piezas contemporáneas como la bomber: «La propuesta se desarrolla en una paleta de blancos, nude y azules suaves, incorporando técnicas de drapeados, patchwork de puntilla y plisados inspirados en las tradicionales jaretas del traje ibicenco, reinterpretadas desde una visión actual», según el creador. Coraza conecta la artesanía mediterránea con las nuevas tendencias, «creando una colección pensada para una mujer fuerte, elegante y con identidad propia», lo que define como «una armadura suave para la mujer contemporánea».

55 años y Adlib sigue tan joven y elegante / Marcelo Sastre

Joyas para cuerpos divinos

Las joyas de Elisa Pomar se han presentado en la pasarela como un recuerdo a las diferentes culturas y creencias ancestrales que dejaron su huella en la isla, especialmente las diosas fenicias, si bien una de ellas recordaba la corona de la Virgen de las Nieves. Son, según la creadora, piezas creadas para adornar cuerpos divinos.

35.353 kilómetros de rebeldía

Por su parte, Ibiza Stones ha llevado a la pasarela ‘KM35353’, colección que representa los kilómetros recorridos por la diseñadora Catalina Kim, alma mater de la marca, hasta que encontró un lugar en el que sintió que pertenecía. El nombre de la colección surge «de la suma simbólica de ciudades, culturas y etapas vividas antes de llegar a Ibiza». La colección transmite «movimiento, emoción y esa sensación de dejar parte del alma en ciertos lugares para siempre» a través de una estética donde conviven «la esencia rebelde y rockera de Ibiza Stones con la libertad y la sensibilidad del Mediterráneo». Estos diseños rezuman «identidad, raíces y el significado emocional de encontrar un destino que termina sintiéndose como hogar».

Las modelos desfilaron sobre 140 metros de escenario instalado en el puerto de Ibiza. / Marcelo Sastre

Universo Bayarri

Piluca Bayarri ha mostrado en sa Riba ‘Sabana, Cuarzo y Novias Mediterráneas’, que son sus propuestas para la temporada Primavera-Verano 2027. Se trata de una apuesta donde «la creatividad, la artesanía y el glamour se fusionan en diseños únicos llenos de personalidad», según la diseñadora, que ha trabajado cuidadosamente una paleta cromática vibrante, así como la combinación de tejidos y texturas, dando vida a piezas sofisticadas y elaboradas al detalle. Utiliza algodón, lycra, chiffon, tules, puntillas y aplicaciones especiales en esta colección, en la que la riqueza de materiales aporta movimiento, feminidad y exclusividad a cada diseño. Destacan sus acabados artesanales, los accesorios creados específicamente para cada prenda y los detalles con cristales Swarovski, que refuerzan el carácter único y luminoso de sus propuestas. Faldas, tops, vestidos, bikinis y capas conforman una colección que transmite todo el glamour, la sensualidad y el espíritu mediterráneo de la isla, manteniendo la identidad artesanal y sofisticada que define el universo creativo de Piluca Bayarri. ‘Sabana’ es una colección inspirada «en la fuerza de la naturaleza y los contrastes cromáticos»; en Cuarzo, la sofisticación, la luz y las texturas adquieren protagonismo; y Novias Mediterráneas es una propuesta que «reinterpreta la feminidad nupcial desde la esencia libre, elegante y natural de la isla».

Cosecha de esparto

Estrivancus, de la que es artesana y diseñadora María Morcillo, ha desfilado con ‘Cosecha Propia’, colección basada en la propia materia prima de las espardenyes: el esparto y la pita. El atrezzo ha sido realizado manualmente con técnicas propias del esparto. Toda esta colección se basa en tres tonos: el natural de la fibra, el rosa antiguo teñido con cochinilla y el verde oliva extraído del falso pimentero. Además, emplea lazos de seda teñidos de forma manual como elementos decorativos para el atado. Toda la colección se combina con las prendas de la artista textil Simona Colzi, elaboradas con tintes naturales y estampación botánica en seda natural, con plantas de Formentera.

Las modelos desfilaron sobre 140 metros de escenario instalado en el puerto de Ibiza. / Marcelo Sastre

Sencillez Mía

Continuó desfilando S72 Hat, de la creadora Sandra Riera, que elabora de manera artesanal sombreros, diademas y tocados de estilo mediterráneo para mujeres. Ha presentado en esta pasarela Adlib la colección ‘Mía’, que nace de «una inspiración serena y orgánica, marcada por la luz de la isla y la belleza sutil de los elementos naturales». Fiel a la esencia de la marca, esta propuesta «apuesta por la sencillez como forma de sofisticación, y da vida a piezas que combinan artesanía, delicadeza y una elegancia atemporal», según la diseñadora. La colección está construida sobre bases naturales e incorpora detalles cuidadosamente trabajados como ganchillo, cristales de Swarovski y cintas de seda, que aportan textura, brillo y movimiento sin perder la pureza de sus líneas. Mía reinterpreta con este enfoque el universo de su marca «desde una mirada más delicada y luminosa, manteniendo el equilibrio entre naturalidad, refinamiento y el carácter artesanal que define a la firma». Como se levantó algo de viento, las modelos tuvieron que sujetar bien sus sombreros para que no salieran volando mientras se escuchaba ‘Berghain’, de Rosalía .

‘Espardenyes’ áureas

Espardenyes Torres, una empresa familiar, prosiguió con ‘Áurea’, su nueva colección. Está inspirada en la luz dorada del atardecer y en los matices cálidos de la puesta de sol. Su nombre remite «a esa atmósfera luminosa y sofisticada que acompaña al final del día, con una propuesta pensada para esos momentos que comienzan al caer la tarde y se alargan hasta la noche», según esta marca Adlib. La colección mantiene el protagonismo de las cuñas y plataformas, junto a algunos modelos planos, reinterpretando las siluetas más tradicionales con un aire más especial y ornamental. Además, esta temporada incorpora «detalles de pedrería, perlas y acabados brillantes, además de una paleta que combina tonos tierra con colores más vibrantes, alejándose de la estética más natural y sobria de la colección del año pasado para apostar por una línea más luminosa y decorativa».

Telas que visten y narran

En su nueva colección, Monika Maxim ha seguido construyendo su universo creativo a través de materias nobles como el cotonet, los bolillos, los volantes, las puntillas y el ganchillo, todos trabajados en algodón para preservar la autenticidad y pureza que definen la firma. En esta pasarela, la diseñadora ha reafirmado su vínculo con el estilo ibicenco clásico, reinterpretándolo con delicadeza y equilibrio. Las prendas, tanto femeninas como masculinas, «fluyen entre estructura y ligereza, entre tradición y contemporaneidad, revelando una historia donde las telas no solo visten, sino que narran», explica: «El blanco, eterno símbolo mediterráneo, une cada creación en una colección que transforma el trabajo artesanal en una expresión de identidad, elegancia y herencia».

Mariposas y novias etéreas

‘Metamorfosis’ es el nombre de la nueva colección de Virginia Vald (Virginia Rovira) presentada en la pasarela Adlib. Representa la evolución de la firma hacia un universo más sofisticado, exótico y artesanal, una propuesta que reúne «la esencia del prêt-à-porter de la marca y la eleva a través de la alta costura con materiales nobles, acabados minuciosos y un cuidado trabajo de patronaje», según describe la diseñadora. Está inspirada «en la delicadeza de las mariposas y las flores», y surge en un momento «profesional y personal creativo de transformación y evolución». La colección simboliza «libertad, crecimiento y belleza», y cada diseño parece desplegar «alas propias entre la fantasía y la realidad». La propuesta combina lo boho y lo lujoso, lo étnico y lo contemporáneo. Contiene guipures (encajes de patrones intrincados), tules bordados, paillettes irisados, plumas y flores abstractas que conviven con transparencias elegantes, bordados artesanales y siluetas de inspiración setentera. Por la pasarela desfilaron pantalones de campana, escotes profundos, chalecos y chaquetas con detalles folk. La colección recorre distintos universos estéticos de la firma, desde el lace boho vibes más romántico y artesanal, pasando por sofisticados party dresses de brillo tanto en movimiento como en prendas muy estructuradas, propuestas dark boheme de carácter intenso y elegante, e incorpora como novedad el aire vintage lux en prendas únicas artesanales.

Desfiló, además, la línea nupcial de ‘Metamorfosis’, que viste a «novias etéreas y sofisticadas, desde patrones limpios y delicados hasta diseños exuberantes donde se fusionan bordados, flores superpuestas y texturas ligeras en movimiento» con blancos, ocres, violetas, corales, fucsias y negros con acentos tribales. Son piezas luminosas y eternas «que evocan el lujo relajado de Ibiza». La colección integra tocados artesanales y complementos estudiados para reforzar la identidad de cada diseño, creando una conexión estética y narrativa entre todas las piezas de la pasarela. Metamorfosis refleja la madurez de Virginia Vald y su visión de «una mujer libre, elegante y poderosa». O virginal, pues hubo otra Virgen de las Nieves en potencia. El efecto ‘Lux’ llevado a la moda.

Creep: oda a la particularidad

Ivanna Mestres, que ha vestido a Paris Hilton, Maggie Civantos, Ivonne Reyes, Ana Obregón o Mireia Canalda, se ha presentado en la pasarela Adlib con ‘Creep’, que, cómo no, fue ambientada por una mezcla del tema homónimo de Radiohead. Era previsible: «Desde el inicio de los tiempos, lo raro ha sido perseguido, juzgado y clasificado. Sin embargo, una simple alteración de la perspectiva puede transformarlo todo. Desde un punto de vista creativo, la rareza es una forma de belleza extrema e inexplicable; es aquello que nos hace únicos, singulares y auténticos», explica. Esta colección es «un himno a esa rareza física, personal, interior y exterior que nos define», una oda «a una particularidad que no es defecto, sino regalo». ‘Creep’ es «una rebelión», una colección «para los que huyen de las etiquetas y eligen caminar a contracorriente». La línea se basa en la elegancia, pero «con destellos de extravagancia, magia y misterio, todo teñido de un carácter gótico y atemporal». Como explica la marca, roza «el delirio sin perder la esencia sofisticada» para crear una colección «de fantasía», un lienzo donde su vertiente «más artística y conceptual cobra vida».

25 años en la pasarela

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Y finalmente, Ibimoda, la firma de la diseñadora Antonia Riera, que representa la unión entre tradición, libertad y esencia mediterránea, ha aprovechado que cumplía 25 años sobre la pasarela de Adlib para presentar ‘Vint-i-cinc’, una colección que continúa la línea de la firma con vestidos de novia donde el guipur, el algodón y los tules bordados «acarician cada diseño, dando forma a piezas atemporales confeccionadas puntada a puntada» en su recién estrenado atelier en Ibiza. Un final cargado de emoción para una noche de diseños inolvidables.