España tiene 15 millones de mascotas: el 80% perros y gatos

El Ministerio de Derechos Sociales ha dado a conocer un adelanto de la Estadística Nacional sobre Protección Animal, que constituye el primer censo oficial y nacional del número de animales de compañía que hay en España. Según los datos ofrecidos por José Manuel Becerra, director general de Derechos de los Animales durante el Consejo Estatal de Protección Animal que se ha celebrado esta semana en Madrid, en España hay más de 15 millones de mascotas, en concreto 15.171.569.

El dato se obtiene de las inscripciones en los registros autonómicos de animales de compañía durante el período comprendido entre los años 2021 y 2025, lo que permite constatar que el número de mascotas ha crecido un 14% desde el año posterior a la llegada de la pandemia, cuando había 13,2 millones de animales de compañía en los hogares españoles.

Gráfico que muestra la evolución de animales en hogares en España.

La estadística refleja además que los perros siguen siendo los animales más apreciados, dado que el censo contempla de 7,5 millones de perros, lo que supone el 50% de todas las mascotas. A continuación, los gatos suponen el 37%, con más de 5,6 millones gatos registrados. Por último, existe una amalgama de conejos, aves, reptiles y tortugas, que suman casi 2 millones de mascotas (1.988.708) y que constituyen el 13% del total.

Por comunidades autónomas, Andalucía se sitúa en un destacado primer lugar, con 3,2 millones de animales de compañía (el 21,5%), seguida de Cataluña, donde viven casi dos millones (en concreto 1.988.389, un 13,1% del total). A continuación se sitúan la Comunidad de Madrid, con 1,9 millones (12,5%); y la Comunitat Valenciana, con 1,5 millones (10,1%). Aparte de Ceuta y Melilla, La Rioja es la autonomía con menos mascotas, 96.070, el 0,6%.

Mapa que muestra la cantidad de ANIMALES DE COMPAÑÍA POR COMUNIDAD

La ley de bienestar animal

El mandato de publicar y actualizar un censo nacional de mascotas se recoge en la ley de bienestar animal, destinada a reducir el maltrato, sacrificio y abandono de animales y aprobada en 2023. Para ello, obliga a los dueños de las mascotas a identificarlas y que la cría se realice por criadores registrados, con el fin de que se efectúe de forma responsable y moderada. Una de las principales novedades de la normativa es que para evitar compras compulsivas y no meditadas de animales que luego acaban en abandono, ya no se pueden adquirir perros, gatos y hurones en tiendas de mascotas, solo a vendedores autorizados.

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Además, el Consejo Estatal de la Protección Animal ha abordado esta semana la elaboración de un protocolo para atender a los animales de compañía en caso de emergencia o catástrofe. Se ha acordado que el protocolo se pondrá a disposición de las comunidades autónomas para que puedan adaptar sus Planes de Protección Civil a las disposiciones que establece la ley de protección animal.