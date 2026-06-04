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Crisis sanitaria

El primer positivo de hantavirus se encuentra ya en su casa tras recibir el alta

Exterior del Hospial Gómez Ulla, en Madrid.

Exterior del Hospial Gómez Ulla, en Madrid. / EFE

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EFE

Madrid

El primer pasajero del MV Hondius que dio positivo en hantavirus el pasado 11 de mayo se encuentra ya en su casa tras haber sido dado de alta al haber pasado más de tres días asintomático y obtener las dos últimas pruebas PCR negativas, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.

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