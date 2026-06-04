Ya es oficial: El BOE confirma la ITV cada seis meses y recoge la norma para los vehículos con más de 10 años de antigüedad

La ITV es uno de los trámites que menos entusiasmo genera entre los conductores. El coste, el tiempo que requiere y el temor a detectar una avería inesperada hacen que muchos propietarios la afronten con cierta preocupación. Sin embargo, esta inspección sigue siendo obligatoria y clave para garantizar que los vehículos circulen con seguridad y cumplan la normativa vigente.

Ahora, la Dirección General de Tráfico ha confirmado cambios importantes que afectan a las autocaravanas y a las furgonetas camperizadas. La actualización llega tras la publicación de la nueva Instrucción PROT 2026/04, que modifica la regulación de 2023 para adaptarla a unos vehículos cada vez más habituales en las carreteras españolas.

Diferencias entre autocaravanas y campers

Una de las principales novedades es que las furgonetas camperizadas pasan a estar incluidas de forma específica dentro de la normativa. Además, la DGT distingue entre autocaravanas y campers, por lo que no todas deberán pasar la ITV con la misma periodicidad ni bajo las mismas condiciones.

Cada cuánto deberán pasar la ITV las autocaravanas

En el caso de las autocaravanas, la frecuencia de la inspección dependerá de la antigüedad del vehículo:

Menos de cuatro años: estarán exentas de pasar la ITV.

Entre cuatro y diez años: deberán realizar la inspección cada dos años.

Más de diez años: tendrán que pasar la ITV una vez al año.

Las furgonetas camperizadas tendrán revisiones más frecuentes

Las condiciones serán más exigentes para las furgonetas camperizadas. Estos vehículos deberán pasar la ITV una vez al año hasta cumplir los diez años de antigüedad.

A partir de ese momento, la inspección será obligatoria cada seis meses. Con esta medida, la DGT busca reforzar la seguridad en vehículos que suelen recorrer muchos kilómetros y que, en muchos casos, soportan un uso más intensivo que un turismo convencional.

Cómo podrán aparcar estos vehículos

La nueva instrucción también aclara las condiciones de estacionamiento. Según recoge la norma, las autocaravanas podrán aparcar y realizar maniobras de parada igual que cualquier otro vehículo, siempre que respeten las limitaciones y ordenanzas establecidas por cada ayuntamiento.

Este criterio se apoya en la sentencia del Tribunal Supremo del 13 de marzo de 2018, que reconoce la capacidad de los municipios para limitar el tiempo de estacionamiento o incluso prohibir la acampada de caravanas y autocaravanas fuera de las zonas autorizadas.

Nuevas áreas y señalización específica

La actualización también incorpora novedades relacionadas con las áreas habilitadas para autocaravanas y campers. Entre ellas destaca la nueva señal S-128, incluida en el catálogo oficial de tráfico.

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Esta señal servirá para identificar los puntos de vaciado de aguas residuales destinados a este tipo de vehículos.