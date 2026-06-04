Clausura de la exposición
¿Te imaginas conseguir una pintura inédita de Boke por la cara? en el Club Diario de Ibiza
El artista rifará una obra pintada en directo el viernes 12 de junio, a las 20 horas, durante la clausura de la muestra ‘Boke en tu Bloke’
¿Te imaginas llevarte una obra de Boke por la cara? Pues tienes la oportunidad de conseguir una pintura inédita de Boke en el Club Diario de Ibiza, y todo por la cara. El autor de ‘Boke en tu Bloke’, invita a los amantes del arte a asistir a la clausura de su exposición, el viernes 12 de junio a las 20 horas. Para despedir la muestra, Boke realizará una obra en directo, técnica conocida como ‘live painting’, que luego rifará entre los asistentes. Quienes acudan a la clausura de la muestra, podrán adquirir una papeleta pintada por Boke, para participar en al rifa a un precio de 10 euros y además tomar un aperitivo. ¿Te lo vas a perder?
Visita de aficionados al arte
La exposición está recibiendo infinidad de visitas como la que realizó ayer un grupo de usuarios del centro de día y residencia de Can Raspalls guiada por el artista. Los visitantes comentaron con el artista su admiración por el color de las obras, se interesaron por la técnica empleada y por los mensajes que trasmite el artista a través de sus trabajos.
Una década de obras
‘Boke en tu Bloke’ recorre la última década de trabajo de este creador formado entre el mármol, la calle y la pintura urbana. La exposición reúne piezas de distintas épocas, esculturas, colaboraciones con otros artistas y obras realizadas sobre materiales reutilizados, como una pieza de chapa de un automóvil, metacrilato, metal, cristal, una pelota de baloncesto o retales de marcos antiguos, entre otros.
La exposición se puede visitar de lunes a viernes de 19 a 21.30 horas hasta el 12 de junio que se clausurará con la rifa.
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