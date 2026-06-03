Tabla de jubilación 2026 y 2027: cuánto se cobra según los años cotizados según el experto Ignacio Solsona

Saber cuánto se va a cobrar de pensión no consiste solo en mirar la base reguladora. Para calcular la pensión de jubilación también hay que tener en cuenta los años cotizados a lo largo de toda la vida laboral.

Así lo explica el abogado laboralista Ignacio Solsona, autor del libro De cara a la jubilación, al analizar las tablas de jubilación de 2026 y 2027. Según detalla, el sistema aplica un porcentaje sobre la base reguladora en función del tiempo cotizado. Cuantos más años se hayan cotizado, mayor será ese porcentaje, hasta llegar al 100%.

El mínimo para cobrar una pensión contributiva

Para acceder a una pensión contributiva de jubilación es necesario haber cotizado al menos 15 años durante toda la vida laboral. Además, dos de esos años deben estar comprendidos dentro de los 15 años anteriores a la fecha de jubilación.

Si no se cumplen estos requisitos mínimos, no se puede acceder a una pensión contributiva de jubilación. En esos casos, si la persona carece de otros ingresos, se podría valorar una pensión no contributiva.

Cuánto se cobra con 15 años cotizados

Con exactamente 15 años cotizados, la pensión equivale al 50% de la base reguladora. Es decir, aunque una persona tenga una base reguladora determinada, no cobrará el 100% de esa cantidad si solo ha cotizado el mínimo exigido.

La base reguladora se calcula tomando como referencia el promedio de cotizaciones de los últimos 25 años y hasta 29 años, según el año de jubilación de cada persona.

A partir de esos 15 años cotizados, cada mes adicional trabajado incrementa el porcentaje aplicable a la base reguladora en un 0,19%.

Ejemplos: cuánto se cobra con 22 y 29 años cotizados

Para entender mejor cómo afecta el tiempo cotizado a la pensión final, Solsona ofrece varios ejemplos prácticos.

Una persona que haya cotizado 22 años durante toda su vida laboral cobrará el 65,96% de su base reguladora. Si su base reguladora es de 2.000 euros, su pensión quedaría en 1.319,20 euros brutos en 14 pagas al año.

En cambio, una persona que haya cotizado 29 años cobrará el 81,92% de su base reguladora. Si su base reguladora es de 2.600 euros, su pensión sería de 2.129,92 euros brutos, también en 14 pagas anuales.

Cuántos años hay que cotizar para cobrar el 100% de la pensión

Para cobrar el 100% de la base reguladora, la tabla aplicable a quienes se jubilen a partir de 2027 exige 37 años cotizados durante toda la vida laboral.

Este punto es importante porque cotizar más de 37 años no permite cobrar más del 100% de la base reguladora en una jubilación ordinaria. Es decir, una persona que haya cotizado 44 años seguirá cobrando el 100%, no un porcentaje superior.

Solsona señala que esta cuestión suele generar debate, ya que muchas personas consideran que, por el principio de contributividad, quien más ha aportado al sistema debería cobrar más. Sin embargo, el límite se mantiene: a partir de 37 años cotizados, no se acumula más porcentaje para la jubilación ordinaria.

Cuándo puede interesar un convenio especial

El abogado laboralista también se refiere a las personas que han quedado desempleadas y se plantean suscribir un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Este convenio permite pagar las propias cotizaciones. Según Solsona, cuando no se han alcanzado los 37 años cotizados, puede tener un doble aliciente: por un lado, permite sumar una base de cotización; por otro, también suma tiempo cotizado.

Ese tiempo adicional puede aumentar el porcentaje de la base reguladora que después se convertirá en pensión. Por eso, en estos casos, el convenio especial puede resultar “doblemente rentable”.

Cotizar más de 37 años: cuándo sí puede tener efecto

Aunque cotizar más de 37 años no permite superar el 100% de la base reguladora en la jubilación ordinaria, sí puede tener efectos positivos en algunos supuestos.

Uno de ellos es la jubilación demorada. Es el caso de las personas que, una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación, deciden seguir trabajando y solicitar la pensión más adelante. En estas situaciones sí puede aplicarse un porcentaje adicional.

Otro caso es el de las jubilaciones anticipadas, tanto voluntarias como involuntarias. Haber cotizado más años puede reducir la penalización por adelantar la jubilación. Según explica Solsona, no es lo mismo solicitar una jubilación anticipada con 37 años cotizados que con 42 años: en el segundo caso, la penalización puede ser bastante menor.

Años cotizados para acceder a otras modalidades de jubilación

El tiempo cotizado no solo influye en el porcentaje de pensión que se cobra. También permite acceder a distintas modalidades de jubilación.

Para una jubilación anticipada involuntaria o una jubilación parcial se necesitan 33 años cotizados.

Para acceder a una jubilación anticipada voluntaria hacen falta 35 años cotizados.

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Y para jubilarse de forma ordinaria sin penalización a los 65 años se requieren 38 años y medio cotizados durante toda la vida laboral.