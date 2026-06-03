Sanidad confirma 111 casos de cáncer linfático asociado a implantes de mama en España desde 2012

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha recibido 146 notificaciones de sospechas de casos, de las que 111 han sido confirmadas, de linfoma anaplásico de células grandes (LACG) asociado a implantes de mama en España hasta el año 2025 y desde 2012, cuando se conoció el primer caso. Se trata de un tipo raro de linfoma no-Hodgkin que afecta a gran variedad de tejidos, incluyendo la mama, en personas portadoras de implantes mamarios. Tiene mayor relación con aquellos implantes de cubierta texturada, que son los más utilizados en los últimos años, apunta la Agencia.

Hasta el año 2025 -en el que hubo 10 notificaciones y 9 casos confirmados- la comunidad con más notificaciones fue Madrid, con 25 casos confirmados de 36 notificaciones, seguida de Andalucía con 17 casos de 24 notificados y Cataluña, con 22 notificaciones y 16 casos confirmados.

Estrecho seguimiento

La AEMPS realiza desde hace varios años un estrecho seguimiento, junto con las sociedades médicas y las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea, del linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios, también denominado BIA-ALCL por sus siglas en inglés ('Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma'). El que ha dado a conocer este miércoles es el sexto informe de seguimiento del 'Protocolo para la detección y estudio del linfoma anaplásico de células grandes (LACG) asociado a implantes mamarios en España'.

Con el objetivo de mejorar la detección, el diagnóstico y el conocimiento de esta enfermedad, en febrero de 2019 la Comisión Asesora de Implantes Mamarios y Afines, junto con expertos en oncología médica y en Hematología y Hemoterapia, elaboró un protocolo para la detección y estudio de los casos asociado a implantes mamarios. Este protocolo fue actualizado en 2024 para incorporar la evidencia científica y los avances más recientes relacionados con esta enfermedad.

Pasos a seguir

Los objetivos son detectar los casos de LACG en mujeres portadoras de implantes mamarios, establecer los pasos que deben seguir los sanitarios ante la sospecha de un caso para facilitar su correcto diagnóstico, identificación y tratamiento, y recabar información que permita evaluar una posible asociación entre el LACG y los implantes mamarios.

Según el informe, la indicación por la que las pacientes eran portadoras de implantes mamarios en 23 de los 111 casos confirmados fue la necesidad de una reconstrucción tras mastectomía y 45 se debían a razones estéticas. En el resto de casos, la información sobre la indicación por la que se colocaron los implantes no está disponible.

Cubierta texturada

En los casos de LACG asociado a implantes mamarios en los que se ha recogido la identificación del implante, se ha identificado que este linfoma está asociado más frecuentemente con los implantes mamarios que tienen una cubierta texturada frente a los de cubierta lisa, hasta hace unos años las prótesis mamarias más utilizadas. De los 111 casos confirmados, 94 se referían a prótesis con cubierta texturada, 4 de poliuretano y en 12 de los casos se desconoce el tipo de cubierta.

La mayor parte de los casos de LACG asociado a implantes mamarios tuvieron un curso clínico benigno tras la retirada de la cápsula periprotésica y de los implantes, aunque, en algunos casos precisaron de un tratamiento asociado, que dependió del estadio clínico. Aun así, concluye la AEMPS, se han notificado a la base de datos de vigilancia de productos sanitarios cuatro casos de muerte.