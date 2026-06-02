La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil

Llevar en el teléfono móvil todos los documentos oficiales bajo el paraguas de la Unión Europea. Ese es el objetivo que se han marcado los Estados miembros para 2027 con la creación de las carteras europeas de identidad digital.

Estas carteras permitirán a ciudadanos, residentes y empresas identificarse, almacenar documentos importantes, compartirlos y firmarlos de forma segura desde el móvil. Según explica la Unión Europea, se trata de ofrecer “un medio de identificación digital seguro, fiable y privado” para todos los ciudadanos europeos.

Qué documentos podrá incluir

La cartera digital europea permitirá reunir en una misma aplicación documentación relacionada con distintos ámbitos, como pagos, banca, educación, salud, Seguridad Social, viajes, DNI o permisos de conducir.

De esta forma, cuando una persona se desplace por países de la Unión Europea, podrá acreditar su identidad o presentar determinada documentación directamente desde el móvil, sin necesidad de recurrir a otros soportes físicos.

Benidorm, laboratorio de pruebas

Para probar esta tecnología, la Unión Europea ha elegido Benidorm como laboratorio de pruebas en la parte vinculada a los viajes y al turismo.

El proyecto ‘European Digital Wallet’ testará en la capital turística cómo realizar el check-in en hoteles o cómo interoperar con otros establecimientos turísticos. Por ejemplo, la cartera digital podría utilizarse para contratar una actividad o gestionar servicios asociados a la estancia.

El carnet de conducir también será digital

Uno de los documentos que podrá integrarse en esta cartera será el permiso de conducir. La Comisión Europea explica en su portal sobre identidad digital que los ciudadanos podrán solicitar una versión digital del carnet, descargarla, guardarla y compartirla sin necesidad de llevar encima el documento físico.

Esto supondrá un avance importante para identificarse de forma segura y evitar problemas cotidianos, como haber olvidado el carnet en casa.

Las opciones que ya existen en España

En España ya existen aplicaciones oficiales que permiten llevar documentación personal en formato digital.

Una de ellas es MiDNI, la aplicación oficial de la Policía Nacional, que permite identificarse ante entidades públicas y privadas mostrando el DNI de distintas formas, incluso mediante códigos QR.

También está disponible MiDGT, la aplicación de la Dirección General de Tráfico. A través de ella, los usuarios pueden llevar en el móvil el permiso de conducir y la documentación de sus vehículos. Además, la app permite realizar trámites como modificar el domicilio fiscal, pagar multas, indicar quién conducía un vehículo en caso de sanción o compartir documentación relacionada con los coches.