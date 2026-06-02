Cuenta atrás para la selectividad
Cinco universidades españolas, entre las cien mejores de Europa
La UB, la UAB, la Autónoma de Madrid, la Complutense y la UPF están entre las cien mejores del continente, según el ranking QS
Olga Pereda
Cinco universidades españolas figuran entre las cien mejores de Europa, según QS World University Rankings: Europe 2026, una clasificación que mide el rendimiento de los centros de educación superior del continente a partir de indicadores como la reputación académica, la empleabilidad, la investigación, la internacionalización o la proporción entre profesores y alumnos.
La Universitat de Barcelona (UB) es la institución española mejor situada, en el puesto 60. Le siguen la Universitat Autònoma de Barcelona (puesto 68), la Universidad Autónoma de Madrid (71), la Complutense de Madrid (78), y la Pompeu Fabra, que cierra la presencia española en el top 100 europeo con el puesto 99.
El ranking -uno de los más reconocidos del mundo junto al Times Higher Education y el de Shanghái- está encabezado por Oxford, que desplaza al segundo lugar a ETH Zurich, la universidad politécnica y pública de Suiza. El dominio británico es notable: siete de las diez primeras universidades del listado están en Reino Unido. Junto a Oxford, aparecen en los primeros puestos instituciones como Imperial College London, University College London, Cambridge, Edimburgo, King’s College London y Manchester.
Mundial
En el listado mundial, no solo europeo, tres universidades españolas -la Europea de Madrid, la Jaume I de Castellón y la Católica San Antonio de Murcia- entraron por primera vez la edición de 2026. En total son 38 el número de campus españoles presentes en el ranking. Tres universidades españolas -la Universitat de Barcelona, la Autònoma de Barcelona, y la Complutense de Madrid- están entre las 200 mejores del mundo. España es el décimo país con mejor representación del mundo, por encima de Australia.
A nivel internacional, las primeras posiciones son siendo para facultades anglosajonas. El número uno lo ocupa el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) (EEUU), y le siguen el Imperial College de Londres, Stanford (EEUU), Oxford (Reino Unido), Harvard (EEUU) y Cambridge (Reino Unido).
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