Los médicos, ante la aprobación del Estatuto Marco: "Es una auténtica irresponsabilidad"

Primera reacción de los sindicatos médicos a la aprobación del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que forma parte del Comité de Huelga, ha manifestado "su rechazo a la decisión" de Sanidad de llevar el texto al Consejo de Ministros "sin haber modificado aquellos puntos que el colectivo médico consideraba básicos y justos, lo que, a juicio de la Confederación, es una auténtica irresponsabilidad".

El Ministerio de Sanidad ha convocado este martes a las comunidades autónomas a un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinario, previsiblemente el próximo 5 de junio, para tratar de manera monográfica la reforma del Estatuto Marco, así como la huelga de médicos. El orden del día, al que ha tenido acceso Europa Press, señala como primer punto de debate la información sobre el estado actual de las negociaciones con el Comité de Huelga.

Condiciones laborales

CESM, por su lado, recuerda que "no están dispuestos" a que en una norma común se mantenga al colectivo médico "sin el derecho a tener interlocución y voz propia". Además, continúa en un comunicado, "tampoco van a asumir que se clasifique profesionalmente a quienes tienen al menos 11 años de formación obligatoria y ocupan el escalón más alto en la cadena de responsabilidad del proceso asistencial con quienes tienen exigencias menores, cuestiones ambas que deben ir vinculadas a la clasificación profesional".

Recuerda también que ese anteproyecto de ley mantiene "unas condiciones laborales totalmente distintas y discriminatorias para los médicos respecto al resto de profesionales sanitarios, ya que sólo al médico se le puede exigir hacer más de 35 horas y está supeditado a la coletilla permanente de las 'necesidades del servicio', que permite mantener agendas disparatadas o jornadas de 70, 80 o 90 horas semanales, como ocurre en el sistema sanitario que directamente gestiona el ministerio, que es el de Ceuta y Melilla a través de INGESA".

La huelga

El sindicato avanza que mantiene el conflicto abierto con la próxima semana de huelga que tendrá lugar del 15 al 19 de junio "y con el aumento diario de médicos que están dejando de realizar toda actividad extraordinaria y voluntaria como medida de protesta".

La Organización Médica Colegial también se ha pronunciado. "Lamenta" que la aprobación del texto "haya llegado sin el consenso necesario con el colectivo médico". Desde la OMC confían "en que la tramitación parlamentaria y el desarrollo posterior del Estatuto permitan incorporar estas demandas, y que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, contribuyan a dar respuesta a las legítimas necesidades de los médicos".

Los MIR, en contra

El presidente de la Asociación MIR España, Jesús Arzúa, por su parte, ha tildado de "insensible" el hecho de que el Consejo de Ministros haya aprobado el anteproyecto sin haber llegado a un acuerdo con los médicos internos residentes (MIR) y los facultativos en general, por lo que cree necesario "aumentar las medidas de presión".

"Seguiremos promoviendo la huelga", ha indicado en declaraciones a Europa Press. "Hace falta dar un paso adelante", ha puesto de manifiesto en referencia a unos paros previstos "a partir de mitad de septiembre o de finales".

Sindicatos del ámbito

Por parte de los sindicatos que forman parte del Ámbito de Negociación, que sí pactaron el texto con Sanidad, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha reclamado "voluntad política para agilizar la tramitación del Estatuto Marco". Una vez que se inicie el trámite de audiencia pública, "se analizará el texto al detalle y no aceptaremos recortes sobre lo pactado, como el acceso a la jubilación anticipada por razón de la actividad para el personal estatutario y el desarrollo de la jubilación parcial como un derecho accesible para este personal", indica el sindicato.

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El Estatuto Marco, apunta CSIF, debe incorporar mejoras como la clasificación profesional, la estabilidad en el empleo, la jornada de 35 horas, el fin de las guardias de 24 horas, retribuciones, jubilación, conciliación, prevención de riesgos laborales, movilidad y la carrera profesional.