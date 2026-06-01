Miles de personas participaron este fin de semana en la cuarta edición del Fantasia Ibiza Festival (FIF) y la segunda edición de los Ray of Light Awards (ROLA), que transformaron durante tres días el centro de Ibiza en un gran espacio de encuentro para el arte, la música, la creatividad y los valores de paz, amor e inclusión.

La luna llena pone el broche final al Fantasia Ibiza Festival / F.I.F.

Desde el viernes y hasta este domingo, Vara de Rey, la Plaza del Parque y el baluarte de Santa Llúcia acogieron una intensa programación cultural que reunió a residentes y turistas de todas las edades. El festival, concebido como una plataforma de arte interdisciplinar, volvió a reivindicar la identidad libre y creativa de Ibiza, promoviendo además la sostenibilidad, la conciencia social y el cambio positivo.

La luna llena pone el broche final al Fantasia Ibiza Festival / F.I.F.

La jornada de clausura, celebrada coincidiendo con la luna llena, fue la más multitudinaria. Las actividades arrancaron a las seis de la tarde con una sesión de djs de vinilo organizada por Vinyl Women DJ Set junto a Delta Discos Ibiza e Ibiza Global Classics. Paralelamente, Vara de Rey acogió una propuesta de meditación y creación artística en directo con los grafiteros y pintores Erik Tattoo y Boke.

La música en vivo fue una de las grandes protagonistas de la tarde gracias a las actuaciones de Hans Im Glück y Susanna Chelo, mientras que en Santa Llúcia se celebró una emotiva entrega de premios de los Ray of Light Awards, que reconocieron a creadores, iniciativas y maestros alineados con el espíritu del festival.

La poesía también encontró su espacio con las intervenciones de Julia Roig, Belén Liñán e Ismael Rodríguez, integrantes del colectivo Poetiüses. Al mismo tiempo, el público disfrutó de la actuación musical de Izan Llunas y de nuevas sesiones de djs en la Plaza del Parque.

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El cierre llegó a las 23.30 horas con el tradicional Closing Moment. Bajo la luz de la luna llena, la música de Ángel de la Llave y los agradecimientos finales pusieron fin a una edición que los organizadores califican de especialmente emotiva. También concluyó su participación la Colectiva Arte en Vivo, que reunió durante los tres días a 25 artistas y culminó con un taller colectivo de mandalas y pintura dirigido por Anabel Valero García.