Desarrollan un prototipo de test para detectar el cáncer de páncreas en minutos con una muestra de sangre

Un equipo del Instituto de Química Avanzada de Catalunya (IQAC-CSIC), el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC) y el Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) ha desarrollado un test que permite detectar el cáncer de páncreas en minutos mediante el análisis de una muestra de sangre en una tira reactiva. La prueba de concepto del prototipo se ha desarrollado con muestras de 20 pacientes y 20 personas sanas en el Hospital del Mar.

Es el primer ensayo de esta prueba diagnóstica que identifica en el plasma sanguíneo una proteína (sAXL) que actúa como biomarcador del adenocarcinoma ductal pancreático, el cáncer de páncreas más frecuente y letal. Los resultados revelan "un método sencillo, portátil y económico" que deberá ser optimizado antes de su aplicación clínica, explican los investigadores.

Test rápidos

El dispositivo desarrollado utiliza una tecnología similar a la de los test rápidos, basada en tiras reactivas capaces de analizar una muestra de plasma sanguíneo en pocos minutos. Mediante la optimización de distintos componentes para mejorar su sensibilidad, reproducibilidad y claridad de señal, el test permitió distinguir con precisión entre pacientes con cáncer de páncreas y personas sanas.

Estos resultados, publicados en la revista Talanta, se obtuvieron tras analizar muestras de 20 pacientes y 20 participantes sanos procedentes del Hospital del Mar de Barcelona, señala el CSIC.

"Se trata de la primera aplicación de un inmunoensayo de flujo lateral cuantitativo -técnica diagnóstica que mide la concentración de una sustancia en una muestra líquida- para detectar sAXL en plasma", destaca Juan Pablo Salvador, investigador del grupo Nanobiotechnology for Diagnostics del IQAC-CSIC y autor del estudio.

Nuevo método

El ensayo muestra la capacidad del nuevo método para identificar la presencia en la sangre de la proteína sAXL mediante la utilización de anticuerpos en un formato rápido y sencillo. Esta proteína está ubicada en la superficie de las células y forma parte del funcionamiento normal del organismo, pero se sobreexpresa en determinados tipos de cáncer: en el caso del páncreas, aparece en niveles anormalmente elevados en más del 70% de los tumores.

"Hace unos años demostramos que la presencia de esta proteína soluble en la sangre (sAXL) es un marcador de pacientes que ya han desarrollado el tumor", afirma Pilar Navarro, coordinadora del Grupo de Investigación en Dianas Moleculares del Cáncer del IIBB-CSIC y del HMRIB.

El equipo investigador validó las mediciones obtenidas frente a técnicas estándar como ELISA, una modalidad diagnóstica de referencia en laboratorios especializados y hospitales que cuantifica la presencia de la proteína. "Esta comparativa nos permitió confirmar la relevancia diagnóstica del método", añade.

Prometedor avance

El trabajo supone "un prometedor avance" para pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático, que supone la tercera causa de muerte por cáncer en países desarrollados. Este tipo de tumor es difícil de detectar en sus primeras etapas, por lo que más del 85 % de los diagnósticos se obtienen cuando ya no se puede operar, es decir, cuando ya no se puede recurrir a la única opción curativa que existe en la actualidad. "Disponer de herramientas rápidas, accesibles y mínimamente invasivas para mejorar su detección temprana representa una necesidad clínica urgente", remarcan los investigadores.

La tecnología presenta "ventajas importantes" frente a otros método: requiere equipamiento mínimo, reduce tiempos de análisis y podría adaptarse a entornos clínicos con recursos limitados

La tecnología presenta "ventajas importantes" frente a otros métodos diagnósticos convencionales: requiere equipamiento mínimo, reduce tiempos de análisis y podría adaptarse fácilmente a entornos clínicos con recursos limitados o a pruebas descentralizadas en el punto de atención sanitaria (point-of-care testing), facilitando un diagnóstico más accesible.

Práctica clínica

En este sentido, Pilar Navarro apunta que "la herramienta desarrollada pretende acercar la detección del cáncer de páncreas a la práctica clínica habitual y contribuir a mejorar la supervivencia de los pacientes mediante un diagnóstico precoz". Núria Vázquez-Bellón, primera autora del trabajo, añade que "se trata de un primer paso prometedor, aunque todavía será necesario optimizar el sistema antes de su posible aplicación clínica".

"Futuros estudios se centrarán en ampliar el número de pacientes analizados y mejorar todavía más la sensibilidad del sistema para avanzar hacia su posible aplicación clínica", concluyen los investigadores.

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El programa ha contado con financiación del Instituto de Salud Carlos III y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. También ha recibido el apoyo de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Páncreas (ACANPAN), que ha contribuido a la financiación del proyecto y a reforzar su orientación hacia las necesidades reales de los pacientes.