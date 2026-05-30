Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta del cordero en IbizaOkuda en IbizaViolación en IbizaEntrada en la UCO
instagramlinkedin

Festival

Fantasía Ibiza Festival llena el centro de Vila de arte en vivo, música y cultura

Fantasía Ibiza Festival llena el centro de Vila de arte en vivo, música y cultura | EPE

Fantasía Ibiza Festival llena el centro de Vila de arte en vivo, música y cultura | EPE

Redacción Ibiza

Fantasía Ibiza Festival 2026 abrió ayer su programación en Ibiza con una tarde dedicada al arte, la música y la reflexión. Desde las 18 horas, la plaza del Parque acogió la ceremonia de apertura, una meditación de gratitud, el ‘Maury Emilio Experiment’ y un storytelling con Maritza, mientras Vara de Rey reunía a 25 artistas en una colectiva de creación en vivo. El público pudo acercarse al taller ‘Visiones de Paz’ y a la instalación de Creatives for the Planet y Xabi Soler. La jornada sumó paneles ROLA sobre inteligencia artificial y narración, música sagrada con Kirtan Ibiza y un desfile de moda sostenible. Para la noche estaban previstos los conciertos de Zonex Trip, Antídoto, Ibosim Flamenco y familia, y los DJ sets de Juan Amigo, OpenLab, Marta Serra e Ibiza Global Radio. El festival continúa hoy con arte en vivo, grafitis, poesía, danza, premios y conciertos en Vara de Rey, la plaza del Parque y el baluarte de Santa Llúcia.

Fantasía Ibiza Festival llena el centro de Vila de arte en vivo, música y cultura | EPE

Fantasía Ibiza Festival llena el centro de Vila de arte en vivo, música y cultura | EPE

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Vimos una serpiente nadando desde Ibiza a la islita de la Xanga', Juan, monitor de kayak, relata el encontronazo en el mar
  2. Ibiza tendrá vuelos directos a 75 destinos este verano: esta es la lista completa por países
  3. Alarma por un incendio en Ibiza: los bomberos tratan de sofocarlo por tierra y aire
  4. Adiós a otros dos históricos chiringuitos de Ibiza: Santa Eulària defiende que ha hecho todo lo posible para evitar su demolición
  5. Una joven con trabajo en Ibiza muestra cuánto le toca pagar a Hacienda: “Nadie te explica esto cuando emigras”
  6. Míchel Sanz será el nuevo director deportivo de la UD Ibiza
  7. Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
  8. Snorkel, amor y arroz negro en la playa: la escapada de Ester Expósito y Mbappé a Ibiza y Formentera

Fantasía Ibiza Festival llena el centro de Vila de arte en vivo, música y cultura

Fantasía Ibiza Festival llena el centro de Vila de arte en vivo, música y cultura

Andrés Vernazza disecciona en el Club Diario de Ibiza las trampas del narcisismo

Andrés Vernazza disecciona en el Club Diario de Ibiza las trampas del narcisismo

Fantasía Ibiza Festival llena el centro de Vila de arte en vivo, música y cultura

Fantasía Ibiza Festival llena el centro de Vila de arte en vivo, música y cultura

Elías Canetti, una obra imponente en el pensamiento contemporáneo

Elías Canetti, una obra imponente en el pensamiento contemporáneo

El Programa OFF de CAN Art Ibiza, una vía para «expandir el tejido cultural balear»

El Programa OFF de CAN Art Ibiza, una vía para «expandir el tejido cultural balear»

Llama la atención: la defensa del alcalde de Ibiza en el pleno de la compra de un local para transformarlo en VPL

Llama la atención: la defensa del alcalde de Ibiza en el pleno de la compra de un local para transformarlo en VPL

El «No l’embrutis», pura decoración en Sa Colomina

El «No l’embrutis», pura decoración en Sa Colomina

El chef Óscar Molina se sienta a La Mesa con sus comensales en Ibiza

El chef Óscar Molina se sienta a La Mesa con sus comensales en Ibiza
Tracking Pixel Contents