Festival
Fantasía Ibiza Festival llena el centro de Vila de arte en vivo, música y cultura
Fantasía Ibiza Festival 2026 abrió ayer su programación en Ibiza con una tarde dedicada al arte, la música y la reflexión. Desde las 18 horas, la plaza del Parque acogió la ceremonia de apertura, una meditación de gratitud, el ‘Maury Emilio Experiment’ y un storytelling con Maritza, mientras Vara de Rey reunía a 25 artistas en una colectiva de creación en vivo. El público pudo acercarse al taller ‘Visiones de Paz’ y a la instalación de Creatives for the Planet y Xabi Soler. La jornada sumó paneles ROLA sobre inteligencia artificial y narración, música sagrada con Kirtan Ibiza y un desfile de moda sostenible. Para la noche estaban previstos los conciertos de Zonex Trip, Antídoto, Ibosim Flamenco y familia, y los DJ sets de Juan Amigo, OpenLab, Marta Serra e Ibiza Global Radio. El festival continúa hoy con arte en vivo, grafitis, poesía, danza, premios y conciertos en Vara de Rey, la plaza del Parque y el baluarte de Santa Llúcia.
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