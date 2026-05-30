Andalucía
Detenida por apuñalar a su pareja en Almería, que se salvó con un torniquete de emergencia
EFE
La Policía Nacional ha detenido en Almería a una mujer como presunta autora de un delito de malos tratos y lesiones tras herir con un cuchillo a su pareja, un hombre a quien los agentes salvaron la vida aplicándole un torniquete de emergencia.
Los hechos sucedieron el 17 de mayo en una vivienda de la Avenida Cabo de Gata, donde los agentes fueron alertados de un altercado y hallaron a un hombre en estado de 'shock', sangrando abundantemente por la pierna derecha, según una nota de la Comisaría de Almería.
Los agentes practicaron un torniquete de emergencia para contener la grave hemorragia del hombre, que se mostraba aturdido debido a la importante pérdida de sangre, antes de su traslado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.
La presunta agresora, de nacionalidad venezolana, mantenía una relación sentimental de años con la víctima y convivía con él en un domicilio.
Según relató una testigo directa familiar del agredido, se produjo una discusión después de que la mujer bajase a un patio de forma agresiva tras llegar ebria de salir de fiesta e intentase atacar a su pareja inicialmente con un tenedor.
Tras la intervención de la testigo para retirarle ese primer objeto, la mujer cogió un cuchillo de cocina con mango de madera, siguió al hombre por las escaleras y se lo clavó en la zona de la tibia.
Los vecinos confirmaron a los agentes que los altercados en la vivienda eran habituales y que escucharon a la víctima gritar reiteradamente "no me cortes, no me cortes".
Una vez recibió el alta médica de las lesiones sufridas, el hombre decidió abandonar el domicilio, recoger sus pertenencias y regresar a su país de origen para poner distancia con la detenida, según la fuente.
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