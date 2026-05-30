Andrés Vernazza llevó este viernes al Club Diario de Ibiza su espectáculo ‘Peligro Narcisistas’, una propuesta a medio camino entre el teatro y la psicología que aborda las siete etapas del vínculo traumático, desde el ‘love bombing’ hasta el control emocional. Sobre el escenario, el comunicador uruguayo interpreta a un narcisista e interactúa con mujeres del público para mostrar cómo se construyen las dinámicas de manipulación y dependencia emocional. El montaje combina humor, incomodidad, reflexión y una parte final orientada a la sanación. Nacido en Uruguay y residente entre Estados Unidos, Uruguay y Argentina, Vernazza llegó a Ibiza tras una primera gira española en 2025 en la que agotó entradas en todas las ciudades. La función forma parte de una nueva gira que también pasa por Barcelona, Málaga, Palma, Madrid, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

Andrés Vernazza disecciona en el Club Diario de Ibiza las trampas del narcisismo | EPE