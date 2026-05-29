Balàfia Postals presentó ayer en Sa Nostra Sala, en Vila, la edición ampliada de ‘Los indeseables’, el libro de José Miguel L. Romero que reconstruye la historia de un grupo de judíos alemanes refugiados en Ibiza en los años 30 tras huir del régimen nazi. La nueva edición incorpora más documentación y fotografías, además de materiales que amplían el contexto histórico de aquellos años. Entre las novedades figura el paso por la isla de las familias Sternau y Stern, así como un inventario de los objetos que había en la oficina de Inspección de la Policía de Ibiza en 1941.

José Miguel L. Romero presenta la edición ampliada de ‘Los indeseables’ | J. A. RIERA

El acto contó con la participación del escritor y periodista de Diario de Ibiza y de su editora, Neus Escandell Tur, responsable de Balàfia Postals, que reedita ahora una obra centrada en uno de los episodios menos conocidos de la historia reciente de la isla.