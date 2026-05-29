Libros
José Miguel L. Romero presenta la edición ampliada de ‘Los indeseables’
Balàfia Postals presentó ayer en Sa Nostra Sala, en Vila, la edición ampliada de ‘Los indeseables’, el libro de José Miguel L. Romero que reconstruye la historia de un grupo de judíos alemanes refugiados en Ibiza en los años 30 tras huir del régimen nazi. La nueva edición incorpora más documentación y fotografías, además de materiales que amplían el contexto histórico de aquellos años. Entre las novedades figura el paso por la isla de las familias Sternau y Stern, así como un inventario de los objetos que había en la oficina de Inspección de la Policía de Ibiza en 1941.
El acto contó con la participación del escritor y periodista de Diario de Ibiza y de su editora, Neus Escandell Tur, responsable de Balàfia Postals, que reedita ahora una obra centrada en uno de los episodios menos conocidos de la historia reciente de la isla.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un retrato de Hitler en el despacho del jefe de la Policía de Ibiza que firmó la orden de deportación de judíos alemanes
- Paga 30 euros de taxi para una cita en Ibiza y él le propone volver en autobús: “Estás canceladísimo”
- Una joven con trabajo en Ibiza muestra cuánto le toca pagar a Hacienda: “Nadie te explica esto cuando emigras”
- Personas alojadas en el asentamiento de sa Joveria: 'Hasta que no venga la policía y me eche a hostias no me voy
- El mercado inmobiliario empieza a corregirse: el 12% de las viviendas en venta en Baleares baja su precio en el primer trimestre
- Sin citas para pasar la ITV, ni por teléfono ni por la nueva página web
- Borja Iglesias se entera de su fichaje en el Mundial durante su escapada en Ibiza
- Snorkel, amor y arroz negro en la playa: la escapada de Ester Expósito y Mbappé a Ibiza y Formentera