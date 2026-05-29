Arte
Boke lleva al Club Diario de Ibiza diez años de arte callejero y reciclaje
El artista Boke inauguró ayer en el Club Diario de Ibiza la exposición ‘Boke en tu Bloke’, una muestra que recorre la última década de trabajo de este creador formado entre el mármol, la calle y la pintura urbana. La exposición reúne piezas de distintas épocas, esculturas, colaboraciones con otros artistas y obras realizadas sobre materiales reutilizados, como chapa de automóvil, metacrilato, metal, cristal o retales de marcos antiguos. El título juega con la idea del bloque de mármol, un material ligado a sus orígenes familiares, ya que su padre era marmolista.
Boke, nombre artístico de Víctor Barrena, se mueve entre la escultura, el arte urbano, el reciclaje y la pintura rápida, aunque no se define como grafitero. La exposición incluye obras de hace unos diez años y otras muy recientes, algunas nacidas durante una lesión de gemelo que mantuvo al artista casi inmovilizado. ‘Boke en tu Bloke’ puede visitarse hasta el 12 de junio, de lunes a viernes, de 19 a 21.30 horas.
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