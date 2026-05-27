Los terapeutas ocupacionales y los psicólogos, las profesiones sanitarias que más crecieron en 2025

Los terapeutas ocupacionales y los psicólogos con especialidad sanitaria, fueron las profesiones sanitarias que más crecieron en 2025. El 69,5% de los colegiados el pasado año eran mujeres y las profesiones con mayor presencia femenina mujeres fueron las de logopedas (92,7%), terapeutas ocupacionales (90,0%) y enfermería (84,3%). Son algunos de los principales resultados de la 'Estadística de profesionales sanitarios colegiados. Año 2025' del INE, publicada este miércoles.

En general, el número de profesionales sanitarios colegiados en España aumentó un 2,9% el pasado año respecto a 2024, al situarse en 1.038.354. Por sexo, 316.392 eran hombres (un 2,4% más) y 721.962 mujeres (un 3,2% más). Los colectivos mayoritarios fueron los de enfermeras (34,5% del total), médicos (31,1%) y farmacéuticos (7,9%).

Médicos colegiados

El número de médicos colegiados aumentó en 12.229 personas (un 3,9%) hasta un total de 322.787 en el año 2025. Por su parte, los enfermeros colegiados se incrementaron en 4.401 personas (un 1,2%), hasta 358.036. Dentro de este colectivo, 10.301 personas estaban registradas como matronas (un 1,8% menos que en 2024). La tasa de médicos colegiados se situó en 6,51 por cada 1.000 habitantes y la de enfermeros en 7,22.

En el resto de las profesiones que recoge la estadística los mayores incrementos se dieron en terapeutas ocupacionales (9,2%), psicólogos con especialidad sanitaria (8,6%) y físicos con especialidad sanitaria (7,7%).

Tasa por habitantes

El colectivo de enfermeros presentó en 2025 la mayor tasa por 1.000 habitantes (7,22). Por detrás se situaron los médicos (6,51) y los farmacéuticos (1,66). En el caso de los enfermeros con especialidad de matrona, la tasa fue de 0,96 profesionales por cada 1.000 mujeres en edad fértil.

En el año 2025 había más mujeres colegiadas que hombres en 14 de las 16 profesiones analizadas

La profesión sanitaria tiene una presencia mayoritariamente femenina, apunta el informe, el 69,5% de los colegiados son mujeres. En el año 2025 había más mujeres colegiadas que hombres en 14 de las 16 profesiones analizadas. Por el contrario, los físicos con especialidad sanitaria (32,6%), los protésicos dentales (34,3%) y los médicos (55,1%) presentaron los menores índices de feminidad.

Grupos de edad

Por grupos de edad, los mayores porcentajes de profesionales sanitarios menores de 45 años se encontraron en terapeutas ocupacionales (83,8%), dietistas-nutricionistas (82,6%) y fisioterapeutas (72,2%). En cambio, este grupo de edad tuvo menor peso entre los farmacéuticos (38,8%), protésicos dentales (39,0%) y médicos (40,4%), señala el documento.

Los mayores porcentajes de colegiados de 65 y más años se dieron en médicos (28,0%) y farmacéuticos (19,1%)

Por su parte, los mayores porcentajes de colegiados de 65 y más años se dieron en médicos (28,0%) y farmacéuticos (19,1%). En los 10 últimos años, el porcentaje de colegiados menores de 45 años descendió en todos los colectivos, excepto en el de médicos, donde aumentó 4,0 puntos. Los descensos más acusados de profesionales se registraron entre los ópticos-optometristas (19,3 puntos menos), fisioterapeutas (15,9) y dietistas-nutricionistas y terapeutas ocupacionales (8,9).

Por el contrario, la proporción de colegiados de 65 y más años aumentó en todos los colectivos, excepto en los podólogos. Los mayores incrementos correspondieron a médicos (12,8 puntos más), dentistas (7,4) y farmacéuticos (6,6).

Por comunidades

El número de médicos colegiados aumentó en todas las comunidades. Los mayores incrementos se dieron en Canarias (7,4%), Castilla y León (4,6%) y Comunidad de Madrid (4,5%). Y los menores en Castilla-La Mancha y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (2,4%, 2,4% y 2,5%, respectivamente).

Una enfermera pone una vacuna a un niño / ALBA VILLAR / FDV

Las tasas más elevadas de médicos se dieron en Principado de Asturias (7,69 por cada 1.000 habitantes), Comunidad de Madrid (7,62) y Aragón (7,50). Y las más bajas en las ciudades autónomas de Melilla (3,82) y Ceuta (4,60), y en Castilla-La Mancha (4,98).

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Por su parte, las tasas más elevadas de enfermeros colegiados por cada 1.000 habitantes se registraron en Cantabria (9,45), Comunidad Foral de Navarra (8,97) y País Vasco (8,91). Y las menores en Región de Murcia (5,24), Galicia (5,38) e Illes Balears (6,25).