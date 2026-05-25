Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros

Pinchar una rueda es una de esas situaciones que puede sorprender a cualquier conductor en el momento menos esperado. Vas circulando con normalidad, notas que algo no va bien y, de repente, el vehículo queda condicionado por un neumático dañado.

En ese caso, lo primero es actuar con seguridad. Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V-16 conectada es el único dispositivo legal de preseñalización de peligro en España, según recoge la Dirección General de Tráfico. Este dispositivo permite señalizar la incidencia y transmitir la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0.

Pero la baliza no es lo único que debes llevar en el coche.

La DGT avisa sobre el uso de la V-16

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha sido claro sobre la obligación de utilizar este dispositivo cuando un vehículo queda detenido en carretera por una avería o incidente. Si el conductor no lo coloca en una situación de emergencia, puede ser denunciado, ya que su uso es obligatorio.

La finalidad de esta medida es evitar que los conductores tengan que salir del vehículo para colocar los antiguos triángulos de emergencia, una maniobra especialmente peligrosa en vías rápidas o con poca visibilidad.

El otro elemento obligatorio que muchos olvidan

Además de la baliza V-16, el coche debe contar con un sistema que permita resolver un pinchazo y continuar la marcha con seguridad. No siempre tiene que ser una rueda de repuesto tradicional, pero sí debe existir una alternativa válida.

El Anexo XII del Reglamento General de Vehículos establece que los vehículos de motor deben llevar una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio, o bien un sistema alternativo que ofrezca garantías suficientes para la movilidad del vehículo.

Es decir, el conductor debe contar con una de estas opciones:

Una rueda de repuesto convencional.

Una rueda de emergencia o “galleta”.

Un kit antipinchazos.

Otro sistema alternativo homologado que permita continuar la marcha.

Por qué muchos coches nuevos ya no llevan rueda de repuesto

Cada vez es más habitual que los vehículos nuevos no incluyan una rueda de repuesto tradicional. Los fabricantes suelen sustituirla por un kit antipinchazos para reducir peso, ganar espacio en el maletero y ajustar costes de fabricación.

Estos kits suelen incluir un sellador líquido, herramientas básicas y un compresor. El líquido se introduce en el neumático y actúa sellando temporalmente el pinchazo desde el interior, lo que permite circular hasta un taller o un punto seguro.

Eso sí, no todos los pinchazos pueden repararse con este sistema. Si el daño es grande, afecta al lateral del neumático o el kit está caducado o inutilizable, puede no servir para continuar la marcha.

La multa por no llevar rueda o kit antipinchazos

Circular sin rueda de repuesto, sin rueda temporal o sin un sistema alternativo válido puede acarrear una sanción de hasta 200 euros. Además, en caso de avería, la falta de este elemento puede dejar el vehículo inmovilizado y generar un riesgo para la seguridad vial.

Por eso, no basta con llevar la baliza V-16 en el coche. También conviene revisar si el vehículo cuenta realmente con una solución ante un pinchazo y si está en buen estado.

Noticias relacionadas

Antes de salir a la carretera, especialmente en trayectos largos, es recomendable comprobar tres cosas: que la baliza V-16 funciona, que el kit antipinchazos no está caducado y que, si se lleva rueda de repuesto, está correctamente inflada y acompañada de las herramientas necesarias.