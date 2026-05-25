Las paredes de la sala de exposiciones ‘Ajuntament Vell’ de Sant Francesc de Formentera vuelven a cubrirse de azul, esta vez gracias a las creaciones abstractas del pintor y escultor de origen murciano pero establecido en Formentera Ismael Cerezo.

Variaciones sobre el mismo azul con Ismael Cerezo en la sala ‘Ayuntament Vell’ de Formentera

Este artista multidisciplinar y autodidacta creció viendo como su padre, conocido en el mundo del arte como Flyppy, creaba esculturas a base de hierro y vidrio en el taller de su casa y a los 18 años ya exponía en galerías, salas públicas y bares de Murcia.

Otras exposiciones

En la pitiusa del sur ya expuso en 2024 una serie de pinturas y esculturas titulada ‘El Jardín’, que tenían como protagonistas la flora y fauna de la isla. Ahora centra su atención sobre el color azul del mar y sus infinitas variaciones.

Su espíritu creador heterogéneo y diverso queda patente tanto en las técnicas que utiliza (acuarela con lápiz, latón, cera, óleo o spray) como en el tamaño y presentación de sus obras.

Piezas de gran y pequeño formato directamente fijadas a la pared se combinan con pequeñas pinturas enmarcadas o sin enmarcar que dibujan una figura geométrica en uno de los laterales de la sala.

Dos piezas escultóricas de vidrio sobre sendas peanas completan una muestra donde el color azul cambia de significado con cada pincelada del autor pero también con cada mirada del visitante.

Biólogo marino

El interés de Cerezo por la naturaleza, especialmente por todo lo relacionado con el mar, le llevó a estudiar Biología marina, una carrera que le ha permitido conocer los secretos del Mediterráneo para plasmarlos en sus obras. La muestra puede visitarse hasta el sábado 30 de mayo de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas.