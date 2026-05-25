Los termómetros españoles vuelven a dispararse por encima de los 30 grados y ya marcan valores típicos de agosto en pleno mes de mayo

El calendario afirma que aún estamos en el mes de mayo pero los termómetros ya se sitúan en pleno agosto. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afirma que seguimos inmersos en el primer episodio de calor excepcional del año y pronostica que, una vez más, esta semana se volverán a registrar temperaturas excepcionales, valores por encima de los 30 en prácticamente todo el país y extremos de hasta 40 grados en varios puntos del territorio. Según explica el meteorólogo Rubén del Campo, esta semana se registrarán valores más veraniegos que primaverales en toda España y temperaturas más típicas de un mes de agosto que no de mayo.

Este episodio de calor, que ya empezó a abrirse paso durante la semana pasada, ya dejó registros muy elevados durante el fin de semana. Ciudades como Sevilla, Andújar o Badajoz alcanzaron o rozaron los 38 grados. Los registros apuntan a que en gran parte de España se vivieron temperaturas entre 5 y 10 grados superiores a lo normal para esta época del año. También se registraron las primeras noches tropicales del año con mínimas que no bajaron de los 20 grados en localidades como Málaga. Ahora los modelos apuntan a que este escenario, lejos de ser algo puntual y aislado, se prolongará durante varios días más y se dejará sentir a lo largo de toda esta semana.

Según explica el meteorólogo Rubén del Campo, esta semana se registrarán valores más veraniegos que primaverales en toda España y temperaturas más típicas de un mes de agosto que no de mayo

Todo apunta a que durante los próximos días predominará la estabilidad atmosférica y las precipitaciones serán escasas. Este lunes existe probabilidad de tormentas en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León, con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento. Durante los días siguientes, las tormentas quedarán más restringidas a áreas montañosas del norte y del este peninsular, especialmente de cara al fin de semana. Pero más allá de las precipitaciones, que se perfilan como algo puntual, el calor y las altas temperaturas serán las protagonistas de los próximos días.

Días de más calor

La previsión apunta además a que el calor persistirá durante toda la semana e incluso podría intensificarse a partir del miércoles. Entre el jueves y el viernes se espera que los termómetros superen los 34 grados de forma bastante generalizada, especialmente en el interior peninsular y en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir, donde podrían alcanzarse nuevamente los 38 o incluso los 40 grados. En el litoral mediterráneo las temperaturas serán algo más moderadas, aunque la elevada humedad aumentará la sensación de bochorno. Málaga y Almería rondarán los 30 grados, mientras que Barcelona y Castellón podrían situarse en torno a los 32. Las noches tampoco darán demasiado respiro. En muchas zonas las temperaturas no bajarán de los 20 grados, dando lugar a noches tropicales impropias de finales de primavera. Andalucía, Extremadura y amplias áreas del Mediterráneo serán algunas de las regiones donde más se notará este calor nocturno.

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El miércoles y el jueves se perfilan como los días más cálidos de la semana con valores de hasta 40 grados en el sur peninsular

De cara al próximo fin de semana, algunos modelos apuntan a un posible descenso térmico en el norte peninsular, aunque en la mayor parte del país continuará el ambiente plenamente veraniego. Además, aumentará de nuevo la probabilidad de tormentas aisladas en zonas del norte y del este de la península. Por ahora, lo más probable es que estas temperaturas ya veraniegas se extiendan hasta como mínimo la semana que viene. A corto plazo, no hay previsión de que los termómetros encuentren un punto más moderado. Parece que el calor ha llegado ya para quedarse.