El uso del chupete o sentir dolor en el pezón, entre los motivos que frenan la lactancia materna exclusiva

El uso del chupete desde los primeros días de vida, la presencia de dolor en el pezón durante las primeras semanas, la percepción materna de no producir suficiente leche y la existencia de antecedentes ginecológicos como el síndrome de ovario poliquístico o la infección por el virus del papiloma humano, son algunos de los factores que pueden inhibir el inicio y continuidad de la lactancia materna exclusiva.

Los resultados se obtienen de un estudio realizado por un equipo de investigadoras del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) basado en el seguimiento, desde el inicio del embarazo y durante seis meses tras el parto, a madres y a sus recién nacidos para conocer qué factores influyen en la lactancia materna exclusiva. Los resultados obtenidos hasta el momento han permitido identificar factores facilitadores y dificultadores.

Entre los factores que también pueden frenar esa lactancia exclusiva, los resultados del trabajo indican que haber dado a luz en un hospital privado sin acreditación de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) también puede ser un factor inhibidor.

Factores protectores

Por el contrario, se identifican como factores protectores el conocimiento previo de la madre sobre los beneficios de la lactancia materna, tanto para su bebé como para ella misma, así como la nacionalidad extranjera, especialmente en mujeres procedentes de Latinoamérica, en quienes se mantienen tradiciones y patrones socioculturales más favorables a esta práctica.

Este hecho, se indica, podría estar relacionado con una mayor valoración de sus beneficios, el apoyo del entorno familiar y social, y, en el contexto del país de destino, con el acceso a los servicios sanitarios y a recursos de apoyo comunitario. El proceso de "aculturación" -entendido como la adaptación progresiva a las prácticas y recomendaciones del nuevo entorno-, puede contribuir a reforzar estas conductas y favorecer el mantenimiento de la lactancia durante los primeros seis meses de vida, apuntan las investigadoras.

Investigación

El trabajo, que se lleva a cabo en un centro de salud del sur de Tenerife y cuyos últimos resultados se han publicado en la revista International Breastfeeding Journal, complementa una línea de investigación abierta hace años en el ISCIII, que ya generó dos publicaciones previas en la revista Journal of Environmental Research and Public Health.

Además, el estudio forma parte de una tesis doctoral sobre los determinantes de la lactancia materna exclusiva, realizada por la doctoranda Seila Llorente-Pulido y dirigida por las investigadoras del ISCIII Laura Otero García, científica titular en la Escuela Nacional de Sanidad, y Estefanía Custodio Cerezales, científica titular en el Centro Nacional de Medicina Tropical, que también forman parte del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-ISCIII).

Costes sanitarios

La lactancia materna exclusiva, apuntan las investigadoras, es una de las intervenciones de salud pública más costo-efectiva. Por un lado, reduce el riesgo de infecciones durante la infancia, favorece el adecuado desarrollo del bebé y contribuye a la salud materna al disminuir la probabilidad de padecer cáncer de mama y de ovario, así como la incidencia de enfermedades cardiovasculares.

Por otro lado, disminuye los costes sanitarios y no genera un impacto negativo en el medio ambiente, ya que se trata de una forma de alimentación natural y sostenible, a diferencia de la producción de leche de fórmula.

Noticias relacionadas

Las autoras recuerdan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido como objetivo que, para el año 2030, al menos el 60 % de los lactantes reciban lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de vida. En la actualidad, la tasa mundial se sitúa en torno al 48%, sin datos globales consolidados para Europa. En España, según la última Encuesta de Salud de 2023, la prevalencia de la lactancia exclusiva a los seis meses alcanza aproximadamente el 47%.