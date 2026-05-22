V Consenso multidisciplinar balear en Formentera: Tratamientos individualizados para combatir el cáncer de mama

Formentera ha acogido esta semana una nueva edición, la quinta, del Consenso multidisciplinar balear en cáncer de mama, una enfermedad que suma 850 casos nuevos diagnosticados cada año en las Illes Balears. Se trata de un encuentro de profesionales especializados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama que organiza la Unidad de mama del Hospital Universitario Son Espases, en Mallorca, con el objetivo de poner en común los recursos, las innovaciones y las necesidades de este servicio, de manera que en todos los centros sanitarios se apliquen los mismos protocolos a los pacientes y que estos reciban el mejor tratamiento posible.

Los participantes en el encuentro proceden de las unidades de mama de los seis hospitales públicos del archipiélago balear, donde prestan servicio como enfermeros, oncólogos médicos, oncólogos radioterapéuticos, cirujanos, cirujanos plásticos, patólogos o médicos nucleares.

La ventaja de estas reuniones es que «se pueden compartir las actualizaciones en los tratamientos y cuestionarse hasta qué punto estamos alcanzando la terapia óptima para cada paciente», explica Carlos Rodríguez, jefe de servicio de oncología del Hospital Can Misses. Además, «como grupo se tiene más fuerza para reivindicar las necesidades que se detectan, añade.

«Identificamos dónde están los problemas para que desde el Ib-salut puedan solucionarlos, al mismo tiempo que nos ponemos al día en los avances médicos, siempre buscando la equidad, que cada mejora llegue a todos los hospitales por igual», destaca por su parte Antonia Perelló, coordinadora de la Unidad funcional de cáncer de mama de Son Espases.

Desescalada de las cirugías

Las principales novedades que han compartido en esta edición están dirigidas a «personalizar el tratamiento de la enfermedad, gracias a los biomarcadores, y a mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante, por ejemplo, la desescalada de las cirugías», resume Perelló, explicando que «las operaciones de mama y axila eran más agresivas antes, pero ahora se intenta preservar al máximo la función de la axila para evitar problemas en el futuro».

Otros de los avances que se están aplicando en los hospitales baleares van dirigidos a individualizar también los protocolos de seguimiento de las personas que han superado un cáncer. «Antes había una regla general y la paciente venía a revisión a los tres, seis y doce meses, pero ahora, gracias a los marcadores, podemos saber el riesgo de recaída de cada una y hacer un seguimiento adaptado», concluye Perelló.