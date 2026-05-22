Teresa, la mujer agredida por su hijo con autismo: "Le dan el alta en el hospital y tengo pánico de llevármelo a casa"

A G. le daba el alta este jueves, pero su madre ya no puede hacerse cargo de él. "Tengo pánico a traerlo a casa. Cada vez los brotes son más frecuentes y más violentos", explica Teresa Aragó, la madre de este joven con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en su nivel más complejo.

Y es que ya han pasado tres semanas desde que G. fue ingresado en un hospital de Castellón porque en València no había camas en la unidad de psiquiatría de ninguno de los centros hospitalarios de la provincia de Valencia. Su madre denunció en Levante-EMV una situación límite. Tras un año en busca de una residencia de salud mental donde ingresar a su hijo, la mujer se había visto obligada de ceder la curatela (que es el nuevo término que define las tutelas) al Instituto Valenciano de Atención Social Sanitaria (Ivass) el pasado mes de marzo. Sin embargo, ni aún así había conseguido el objetivo.

Germán Caballero

Tras la última crisis, Teresa decidió hacer público su caso, convencida de que cualquier día "los 20 minutos que pasan entre que llamo al 112 y viene la policía me puede matar a mí, o a alguien, sin querer ni pretenderlo, porque es un enfermo en crisis". Sin embargo, aunque la burocracia de este caso ha avanzado (ya se ha hecho efectiva la curatela del Ivass tras la comunicación pertinente del juzgado) lo cierto es que el médico tiene previsto darle el alta a G., pero el joven no tiene residencia a donde ir. De hecho, en esta misma situación (o similar) hay cerca de 300 personas en la Comunitat Valenciana. ¿Entonces?

Una carta al hospital y al Ivass

La madre se planteó volver, de nuevo, a su casa con el joven pero la mujer se echa a temblar solo de pensarlo. Teresa decidió entonces hablar con su hijo y explicarle que "debe estar en un centro adecuado para él" y luego, enviar una misiva al hospital donde está ingresado el joven y al Ivass para que tomen cartas en el asunto porque ella no va a volver a su casa con G. Esta vez, no.

"En estos momentos no me encuentro en condiciones de poder hacerme cargo de G. ni de traerlo de nuevo al domicilio familiar. Actualmente estoy de baja médica por ansiedad y depresión, en tratamiento con ansiolíticos, y la posibilidad de que vuelva a casa me está generando una situación de pánico y un importante deterioro emocional", explica la mujer en la comunicación enviada. Y añade: "En mi estado actual no puedo asumir la responsabilidad de velar adecuadamente ni por su seguridad ni por la mía.

Por ello, y dado que ustedes han asumido su curatela, me pongo en contacto con usted para comunicarle formalmente que no puedo hacerme cargo del alta hospitalaria ni de su atención en el domicilio. En caso de que finalmente se proceda al alta, solicito que esta situación sea asumida y gestionada por ustedes".

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A Teresa le duele el alma. "Nadie sabe lo que es enfrentarse a una situación así. Sé que desde el Ivass le están buscando plaza en una residencia y que el problema es que no hay. Es tremendo este tema. Nadie sabe el dolor de las familias. Yo visito a mi hijo todos los días en el hospital y haré lo mismo en la residencia, pero no puedo hacerme cargo de él en casa", explica. Desde el hospital, sin embargo, le han comunciado a la madre que no quieren que G. permanezca ingresado.