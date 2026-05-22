La estrategia de la exclusiva defensa de Jonathan Andic: evitar el juicio por jurado a toda costa

La defensa de Jonathan Andic, encabezada por el abogado penalista Cristóbal Martell, ha puesto en marcha una extraordinaria maquinaria jurídica y pericial para desmontar, uno a uno, los indicios que han acumulado los investigadores y que han apuntalado el auto con el que la jueza instructora lo acusó de haber matado con "premeditación" a su padre, Isak Andic, fundador de Mango y, hasta su muerte, el hombre más rico de Catalunya. La preparación de la defensa, centrada en demostrar la inocencia de su cliente, aborda todas las fases del procedimiento, desde la instrucción judicial, que justo acaba de empezar, hasta, llegado el caso, un hipotético juicio por jurado.

Y ahí es donde precisamente el equipo legal de Cristóbal Martell, uno de los penalistas más reputados y que más cobra en Barcelona, ha puesto la línea roja. Si la investigación concluye con un auto tan demoledor como el del pasado martes, el caso se juzgaría en el Tribunal del Jurado de Barcelona. Eso significa que la decisión sobre su culpabilidad o inocencia quedará en manos de nueve personas anónimas, elegidas por sorteo, que habrán visto la imagen de Jonathan esposado y conducido por los Mossos d'Esquadra, y habrán escuchado y leído horas y horas de información, debates y teorías de todo tipo sobre la muerte del empresario en Collbató tras caer de un precipicio de 120 metros.

Volatilidad del jurado

Los abogados penalistas saben que un jurado es impredecible. De hecho, el exdiputado de CiU Oriol Pujol, hijo del expresidente Jordi Pujol, acordó dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones y usar su influencia política con el fin de favorecer a empresarios para obtener estaciones de ITV. Otro caso paradigmático fue el de Lluís Corominas –yerno de los joyeros Tous y encargado de su seguridad–, que mató a uno de los asaltantes en el chalet familiar en Sant Fruitós de Bages en 2006. En 2011, un jurado dictó que había actuado en legítima defensa y lo absolvió, pero el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anuló la sentencia al considerar que se trataba de un veredicto arbitrario. El proceso acabó en 2015 con un acuerdo judicial en el que Corominas reconoció el homicidio por imprudencia grave profesional y fue condenado a dos años de prisión, lo que evitó la repetición del juicio con tribunal popular.

Ante esta situación, el equipo de abogados de Jonathan Andic trabaja para evitar el juicio y el primer paso es desactivar todos los indicios incriminatorios durante la fase de instrucción. Para ello, Martell se ha rodeado de un grupo de penalistas expertos en procedimientos judiciales mediáticos a los que se ha impuesto una cláusula de confidencialidad. Uno de ellos es el abogado Sebastián de Juan, que se encontraba el pasado martes en los juzgados de Martorell y fue de los primeros que asistió a Jonathan cuando fue arrestado.

Pruebas periciales con tecnología de última generación

A este equipo también se suma la agencia de detectives Método 3, que se encargará de elaborar pruebas periciales que apuntalen la versión que defiende Jonathan: que la caída de su padre fue accidental. Para ello usará tecnología de última generación como drones para examinar la zona de Collbató en la que se produjo el incidente, ahora casi inaccesible después de los desprendimientos de rocas y tierra de los últimos meses.

Sin embargo, Martell, especialista en grandes causas de delitos económicos y que ha llevado a personalidades como Jordi Pujol, Dani Alves, Leo Messi o Josep Lluís Núñez, se enfrenta ahora a un procedimiento totalmente ajeno a su experiencia como es el del jurado. Por este motivo precisa de un abogado especialista en esta disciplina, ya que no es lo mismo enfrentarse a un tribunal profesional, formado por tres magistrados, que a uno con nueve personas de la calle.

Fuentes judiciales explican a este diario que la forma de dirigirse a un tribunal popular, totalmente ajeno a la jerga legalista propia de los juristas, es fundamental para conectar con el jurado y conseguir un veredicto favorable. La exposición razonada de los argumentos de acusación o defensa, la forma de preguntar a los testigos, de presentar las pruebas o de rebatir indicios no tiene nada que ver con un procedimiento habitual, ya que debe hacerse con mucha más claridad.

En la misma línea debe prepararse la declaración de los procesados para generar empatía en el jurado. Además de estas singularidades, se debe tener en cuenta un factor añadido: quien eventualmente podría sentarse en el banquillo es el hijo del hombre más rico de Catalunya, acusado de haber matado a su padre presuntamente simulando un accidente de montaña.

Preparación del recurso

Ese hipotético escenario aún queda lejos. De momento, el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell debe seguir con la investigación. Ahora es el turno de la defensa, que pedirá la declaración de testigos como los que se encontraban en la zona de Collbató el 14 de diciembre de 2024, cuando ocurrieron los hechos, con el objetivo de que expliquen el estado de ánimo de Jonathan justo después de la caída de su padre.

Los movimientos inmediatos de la defensa pasan por realizar una prueba pericial que contrarreste la huella aparecida en el supuesto punto de caída –y que según los investigadores fue preparada para simular un escenario de accidente– y por interrogar a familiares de Andic y personal de Mango que expliquen que la relación entre padre e hijo era buena, en contra de lo que mantiene la jueza.

Más allá de eso, el primer paso de los abogados será recurrir el auto en el que se dejó a Jonathan en libertad previo pago de un millón de euros. En este sentido, se pedirá que le devuelvan el pasaporte y le levanten la prohibición de salir del país, alegando que desde el primer momento ha colaborado con la justicia.

Audiencia de Barcelona

En el caso de que la jueza de Martorell rechace este recurso, la defensa de Jonathan Andic podría presentar otra alegación ante la Audiencia de Barcelona para que los magistrados revisen la corrección del procedimiento.

Noticias relacionadas

Lo más probable es que la defensa de Jonathan se espere aún unos meses para pedir el archivo de la causa, una vez se hayan realizado las declaraciones de los testigos y de los peritos. De momento, el equipo legal está examinando los atestados policiales y el informe forense que constan en los 1.400 folios de sumario.