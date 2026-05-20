Multas de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE

Cinco años después de la implantación del límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en las calles urbanas de un único carril por sentido, los datos de siniestralidad apuntan a una evolución positiva. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), desde 2019 se ha reducido un 19% el número de ciclistas fallecidos y más de un 16% el de peatones muertos en accidentes urbanos.

En conjunto, en 2024, último año con datos consolidados, fallecieron en las ciudades casi un 5% menos de personas que cinco años antes.

Los jóvenes, el grupo con peor evolución

Por edades, el mayor descenso de víctimas mortales se ha registrado entre las personas de 35 a 44 años, con una caída del 42%. En cambio, el grupo de 15 a 24 años es el que presenta una evolución menos favorable, con un aumento del 3% en el número de fallecidos.

Menos siniestralidad en grandes ciudades

La DGT destaca también que casi cuatro de cada diez ciudades españolas de más de 100.000 habitantes han reducido la siniestralidad en sus calles durante este periodo. Entre ellas figuran grandes núcleos urbanos como Bilbao, Madrid, Barcelona o Valencia.

Además, nueve municipios de más de 100.000 habitantes no registraron ninguna víctima mortal en sus vías urbanas durante 2024. Se trata de Alcobendas, Alcorcón, Barakaldo, Dos Hermanas, Leganés, Mataró, Rivas-Vaciamadrid, Telde y Torrejón de Ardoz.

España, pionera en limitar la velocidad urbana

España fue en mayo de 2021 el primer país del mundo en aplicar de forma generalizada el límite de 30 km/h en este tipo de calles. La medida se puso en marcha con el objetivo de reducir las muertes por accidentes de tráfico en las ciudades, además de disminuir el ruido y la contaminación.

Tráfico recuerda que esta velocidad facilita la convivencia entre vehículos, peatones, bicicletas y otros medios de transporte. Según la Organización Mundial de la Salud, a partir de los 30 km/h se logra un entorno urbano más seguro, ya que se reduce tanto el riesgo de sufrir un accidente como la gravedad de sus consecuencias.

La diferencia es notable: a 50 km/h, la probabilidad de fallecer en un atropello o siniestro alcanza el 80%, mientras que a 30 km/h baja al 10%.

Ciclistas y patinetes, nuevos protagonistas de la movilidad urbana

La presencia creciente de bicicletas y patinetes eléctricos en las ciudades ha reforzado la necesidad de compartir el espacio público de forma más segura. Para ello, la reducción de la velocidad se considera una herramienta clave.

Desde Multalia recuerdan que incumplir los límites de velocidad en ciudad puede suponer una infracción grave o muy grave, con multas de entre 100 y 600 euros y la pérdida de hasta seis puntos del carné de conducir. En el caso de una calle limitada a 30 km/h, circular a más de 80 km/h se considera infracción muy grave y conlleva una sanción de 600 euros y la retirada de seis puntos.