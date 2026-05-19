El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: "Caerá como fruta madura"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, comparecerá este lunes 18 de mayo ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso para dar explicaciones sobre algunos de los asuntos más relevantes de la política vial de los próximos meses. Entre ellos, la implantación obligatoria de la señal V-16 en los vehículos a partir de enero de 2026 y la posible reducción de la tasa máxima de alcohol permitida al volante.

La baliza luminosa será uno de los puntos centrales de su intervención. Navarro ha defendido en varias ocasiones que este dispositivo supone un avance frente a los tradicionales triángulos de emergencia, ya que permite señalizar una avería o accidente sin que el conductor tenga que bajarse del vehículo. A su juicio, se trata de una medida clave para reducir el riesgo de atropellos en carretera.

En una reciente jornada sobre peatones celebrada en A Coruña, el responsable de la DGT fue tajante al referirse a la nueva señalización. Aseguró que la V-16 ofrece “ventajas” frente al sistema actual y advirtió de que “ha venido para quedarse” y que “no hay marcha atrás”. También subrayó que, a diferencia de los triángulos, la baliza incorpora luz y puede activarse desde el propio vehículo.

Además de la V-16, Navarro abordará en el Congreso las previsiones de modificación normativa relacionadas con la reducción de la tasa de alcohol permitida para todos los conductores. La medida pretendía rebajar el límite actual de 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2, equivalente a 0,1 miligramos por litro de aire espirado.

La propuesta, sin embargo, fue rechazada el pasado mes de marzo en la Comisión de Interior del Congreso. PP, Vox, UPN y ERC votaron en contra de la iniciativa del PSOE, que buscaba endurecer los límites de alcohol al volante. Pese a ello, Navarro se ha mostrado convencido de que la reducción acabará saliendo adelante en España. “Está maduro. Caerá como fruta madura”, afirmó recientemente durante un acto sobre somnolencia en la conducción.

La comparecencia también servirá para tratar otras cuestiones pendientes en materia de tráfico y seguridad vial. Entre ellas, la supuesta falta de personal en las Jefaturas de Tráfico en Cataluña, el colapso en las listas de espera para examinarse de los distintos permisos de conducción y el impacto que tiene el estado de conservación de las infraestructuras viarias en la seguridad de los usuarios.

Con esta intervención, el director de la DGT deberá aclarar tanto el calendario de aplicación de las nuevas medidas como las respuestas del organismo ante las críticas políticas y sociales generadas por la implantación de la V-16 y por la propuesta de endurecer los límites de alcohol al volante.