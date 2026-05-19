Ya es oficial: la UE cambia las normas a partir de julio y los coches tendrán más sistemas de seguridad para ayudar a los conductores

La seguridad de los coches da un nuevo salto en Europa. A partir del 6 de julio de 2026, todos los vehículos de nueva matriculación deberán incorporar nuevos sistemas de asistencia a la conducción pensados para evitar accidentes provocados por distracciones, somnolencia y atropellos a peatones y ciclistas.

La medida forma parte del despliegue progresivo del Reglamento UE 2019/2144, aprobado por la Unión Europea en 2019 con un objetivo claro: reducir la siniestralidad en carretera mediante la incorporación obligatoria de tecnologías de seguridad en los vehículos.

Estas ayudas se conocen como sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Son dispositivos electrónicos que utilizan cámaras, radares y sensores para detectar situaciones de riesgo, alertar al conductor e incluso intervenir sobre el vehículo en determinados momentos.

Aunque muchas de estas tecnologías ya son obligatorias en los coches de nueva homologación desde 2022 y en los vehículos nuevos matriculados desde julio de 2024, en 2026 se completa una nueva fase de la normativa. En concreto, entran en vigor dos sistemas clave: uno para vigilar la atención del conductor y otro para reforzar la protección de peatones y ciclistas.

Según explica la revista de la Dirección General de Tráfico (DGT), “el sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor (DDR-ADR) y el sistema avanzado de frenado de emergencia para peatones y ciclistas (AEB-PCD) son los dos últimos sistemas incluidos en la normativa GRS2 (General Road Safety 2) que entran en vigor el 6 de julio de este año para nuevas matriculaciones”.

Hasta ahora, estos sistemas ya eran necesarios para homologar nuevos modelos de turismo. La novedad es que, desde esa fecha, la obligación se extiende a todos los coches que se matriculen por primera vez.

Así funcionan los nuevos sistemas obligatorios

El primero de ellos es el DDR-ADR, una evolución del sistema de advertencia de somnolencia y pérdida de atención del conductor. Su objetivo es reducir los accidentes provocados por el cansancio, la fatiga o las distracciones al volante.

Para ello, el sistema combina cámaras y sensores capaces de analizar distintos comportamientos del conductor, como la posición de la cabeza, los movimientos de los ojos o la dirección de la mirada. Si detecta signos de distracción o falta de atención, puede advertir al conductor para evitar una situación de riesgo.

El segundo sistema es el AEB-PCD, una evolución del frenado automático de emergencia. En este caso, la tecnología está orientada específicamente a evitar colisiones con peatones y ciclistas.

Su función es ayudar al conductor a reaccionar ante una posible situación de atropello. Según las estimaciones recogidas por la DGT, este asistente podría reducir en un 30 % los atropellos a peatones y en un 45 % los atropellos a ciclistas.

Los sistemas de seguridad que ya son obligatorios

El Reglamento UE 2019/2144 ya había introducido otros sistemas de seguridad que se han ido implantando progresivamente en los coches vendidos en España. Desde 2024, los vehículos nuevos deben incorporar tecnologías como estas:

Sistema avanzado de mantenimiento en el carril

Control de presión de los neumáticos

Asistente de velocidad inteligente

Interfaz para la instalación de alcoholímetro

Sistema de advertencia de somnolencia y pérdida de atención del conductor

Señal de frenado de emergencia

Detector de marcha atrás

Registrador de datos de emergencias

Sistema avanzado de frenado de emergencia

El objetivo: reducir los accidentes por error humano

La Unión Europea busca reducir el número de víctimas en carretera, especialmente en aquellos accidentes en los que intervienen factores humanos como la distracción, la fatiga, el exceso de velocidad o la falta de reacción ante un imprevisto.

Estos sistemas no convierten el coche en autónomo ni sustituyen al conductor. Sin embargo, sí pueden ayudar a evitar salidas de vía, alcances, atropellos y accidentes provocados por despistes al volante.