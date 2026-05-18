Ya es oficial: La UE cambia las normas y permitirá limitar las prestaciones sociales a los ciudadanos que no cumplan con estas condiciones
La Unión Europea avanza en la reforma de las normas que coordinan los sistemas de Seguridad Social de los Estados miembros. El nuevo marco permitirá a los países limitar el acceso a determinadas ayudas sociales a ciudadanos comunitarios que no trabajen en el Estado de residencia o que no acrediten una vinculación suficiente con su sistema de protección social.
El cambio responde a una necesidad largamente planteada por Bruselas: aclarar qué administración debe asumir el pago de ciertas prestaciones en un contexto de creciente movilidad dentro de la UE. Durante años, la falta de criterios precisos ha generado dudas legales, conflictos entre gobiernos nacionales y situaciones de vacío administrativo para algunos beneficiarios.
El acuerdo, respaldado recientemente por el Parlamento Europeo, busca reforzar la seguridad jurídica y ofrecer reglas más claras tanto a los Estados miembros como a los ciudadanos. Según la Comisión Europea, el objetivo es adaptar la normativa a la realidad actual del mercado laboral europeo y evitar posibles abusos en el acceso a fondos públicos.
Las restricciones podrán aplicarse especialmente a determinadas prestaciones asistenciales y familiares vinculadas a la residencia. En la práctica, los gobiernos tendrán más margen para denegar algunas ayudas cuando la persona solicitante no tenga actividad laboral en el país o no mantenga una relación suficiente con su Seguridad Social.
La reforma forma parte de un paquete más amplio de modernización del sistema europeo de coordinación social. Entre las novedades también figuran cambios en el cobro del desempleo entre países comunitarios y la ampliación de los periodos durante los cuales un trabajador puede exportar sus prestaciones si se traslada a otro Estado miembro para buscar empleo.
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