Los entrenadores ya coinciden: "Caminar 1 hora 7 días a la semana con un ritmo de paseo de abuelo son 75.000 calorías al año"
La actividad, de bajo impacto y fácil de mantener, puede quemar hasta 350 calorías diarias a un ritmo normal
Caminar se ha convertido en una de las formas más sencillas de empezar a hacer ejercicio. Es una actividad accesible, de bajo impacto y con un riesgo reducido de lesión, por lo que suele ser recomendable para la mayoría de las personas. Además, no requiere material específico más allá de un calzado cómodo y ropa adecuada.
Incorporar paseos diarios a la rutina puede ser, además, un hábito fácil de mantener en el tiempo. Cada persona puede adaptarlo a sus preferencias: caminar sola, acompañada, en silencio o escuchando música. Lo importante, según distintos expertos, es la constancia.
Durante una grabación del podcast de ADH (@adh.podcast), un grupo de entrenadores personales destacó que salir a caminar todos los días puede suponer un gasto de entre 300 y 350 calorías. Los profesionales insistieron en que no se trata de correr ni de caminar a gran velocidad, sino de hacerlo a un ritmo normal, lo que definieron como “paseo de abuelo”.
Los entrenadores también subrayaron que el impacto de esta práctica aumenta cuando se mantiene en el tiempo. Según explicaron, un entrenamiento de 40 o 45 minutos puede alcanzar las 600 calorías, mientras que caminar cinco días a la semana, de lunes a viernes, puede traducirse en unas 78.000 calorías al año.
Por ello, no siempre es necesario recurrir a ejercicios de alta intensidad o a largas sesiones de gimnasio para mejorar la salud. Mantener una vida activa, junto con otros hábitos saludables, puede aportar numerosos beneficios al organismo y ayudar en el control del peso.
En esta misma línea, Susane Pata, instructora de fitness grupal y estratega de contenido de la Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM), explicó a la revista Lecturas que caminar 30 minutos durante siete días puede generar un gasto calórico semanal de entre 700 y 1.400 calorías. Según la experta, estas cifras pueden acumularse a largo plazo y favorecer la pérdida de peso en personas con sobrepeso que anteriormente llevaban una vida sedentaria.
Aun así, Pata recuerda que caminar no quema tantas calorías como correr. Por eso, considera que combinar los paseos con ejercicios de mayor intensidad puede ser una fórmula eficaz para adelgazar de manera segura y sostenible.
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