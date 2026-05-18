Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para verla graduarse: "Tenemos un vínculo muy especial"

El 15 de febrero de 2004, Stacy Huddle llamó a emergencias desde su casa en Colorado Springs, en el condado de El Paso, Estados Unidos. Estaba de parto y no había tiempo para llegar al hospital. Alan Kent, bombero y paramédico, acudió al domicilio junto a su equipo y enseguida entendió que el nacimiento tendría lugar allí mismo.

“Cuando nos acercábamos al lugar, salimos del vehículo y escuchamos a Stacy gritar desde arriba de la casa. Pensé: ‘Creo que vamos a tener un bebé’”, recordó Kent en declaraciones a la cadena AZ Family. Minutos después nacía Chloe.

Aunque no era el primer parto en el que Kent intervenía, aquel momento marcó el inicio de una relación muy especial. Dos días después, Stacy llevó a la recién nacida a la estación de bomberos para que volviera a encontrarse con Alan y con el resto del equipo que había ayudado en el parto. Desde entonces, la familia procuró que aquel vínculo no se perdiera.

“Alan fue la primera persona en sostenerme en brazos y desde entonces tenemos un vínculo muy especial”, contó Chloe en la misma entrevista.

Una relación que ha crecido con los años

Con el paso del tiempo, Kent ha estado presente en varios momentos importantes de la vida de Chloe. Uno de los más simbólicos fue su decimoquinto cumpleaños: “Cumplí 15 años el día 15 en la Estación de Bomberos número 15, todos mis amigos de ese momento estaban allí junto a Kent”, recordó la joven.

Sin embargo, el episodio que más repercusión ha tenido ocurrió recientemente. Kent, ya jubilado, viajó junto a su esposa más de 800 millas —unos 1.300 kilómetros— desde Colorado hasta Arizona para acompañar a Chloe en su graduación universitaria en Ciencias de la Educación.

“Como estoy jubilado, tengo algo de tiempo libre. Pero incluso si no lo tuviera, jamás me lo perdería”, aseguró el bombero. Chloe, por su parte, agradeció el apoyo recibido: “Para mí significa mucho tener a tanta gente aquí para apoyarme y celebrar este momento tan importante de mi vida”.

La graduación no será el último acontecimiento familiar al que asistirá Kent. El bombero, que ya estuvo presente en las bodas de los dos hermanos de Chloe, también figura en la lista de invitados de su propia boda, prevista para el próximo julio. La relación, además, es recíproca: el año pasado Chloe viajó desde Phoenix hasta Colorado para acompañarlo en su ceremonia de jubilación.

Partos fuera del hospital: una realidad más común de lo que parece

Aunque la historia de Chloe y Alan Kent resulta extraordinaria por el vínculo que surgió entre ambos, los partos fuera de un hospital no son casos aislados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística interpretados por Epdata, en 2017 se registraron en España 1.273 partos en domicilios particulares.

A nivel global, organizaciones como Save the Children advierten de que muchas mujeres dan a luz fuera de centros sanitarios, no siempre por elección. Las barreras geográficas, los conflictos armados y la falta de infraestructuras dificultan el acceso a una atención médica adecuada en regiones como el África subsahariana.

En países con sistemas sanitarios más desarrollados, los partos fuera del hospital suelen estar asistidos, aunque a veces se producen por circunstancias imprevistas. Un caso reciente ocurrió en Licques, en el departamento francés de Paso de Calais. Allí, una joven de 20 años, Léane Guillon, dio a luz en su casa durante la noche del viernes 23 al sábado 24 de febrero.

Según relató el diario regional La Voix du Nord, Léane tenía previsto dar a luz la semana siguiente. Tras acudir al hospital con su pareja, el médico le indicó que regresara a casa. Poco después comenzaron las contracciones y, al comprobar que no llegarían a tiempo al hospital, llamaron a emergencias.

Bomberos de Ardres y Lumbres, junto a paramédicos de Calais, acudieron al domicilio familiar. El bebé nació en la cama de Léane. La historia guardaba además una coincidencia inesperada: la propia joven había nacido en esa misma casa, y entre el equipo de bomberos se encontraba una mujer que años atrás también había asistido a su madre durante aquel parto.