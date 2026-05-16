Las magnitudes de vértigo en Benidorm sobre las que se asienta el rascacielos residencial más alto de Europa

Mucho se ha escrito sobre la verticalidad de Benidorm, la BBC la llamó recientemente "Beniyork", pero si hay algo que ha demostrado la capital turística de la provincia de Alicante es que siempre queda hueco para un nuevo capítulo. En la nueva entrega, TM Grupo Inmobiliario se ha convertido en protagonista con su proyecto para levantar el rascacielos residencial más alto de Europa.

Las magnitudes dan vértigo, no solo por las 64 plantas que se alzarán frente a la playa de Poniente, sino porque la nueva construcción ha empezado a construir su propia liturgia con datos desafiantes y un toque morboso: TM Tower -nombre comercial del edificio - está situado a escasos metros de otro grande, In Tempo, un "skyline" de 198 metros. Y sobre el tablero de Benidorm, las torres y peones gigantes tendrán un nuevo rey en 2028.

Pero antes de comenzar la partida, la empresa ha finalizado su primer hito: la base o lo que técnicamente representa alcanza la cota rasante. Dieciséis metros hacia abajo, TM ha fijado 355 pilotes y, desde la superficie, el equipo trabaja en ir dando forma a la parte de las plantas de aparcamiento. Sobre los 3.588 metros lineales de perforación, se han empleado para la cimentación 5.319 metros cúbicos de hormigón y 245 toneladas de acero.

Suena todo a mucho, pero es que por delante está el reto. La directora de Proyectos de TM, Raquel Nadal, explica junto al jefe de Obra, Juanjo Navarro, cómo una obra de estas características tiene, en este punto, uno de sus momentos clave. "Tenemos experiencia -mientras señala a otras edificaciones cercanas que la empresa tiene o está levantando-, pero aquí hablamos de 230 metros. La complejidad de lo que es la cimentación de la torre y los cuatro sótanos con todos sus muros hace que sea un hito importante", comenta.

En la explicación sobre cómo han sido estos meses previos de trabajo, hay una dosis de prudencia, pero también de cierto orgullo por saber están ante el nuevo récord. TM Tower será el residencial más alto de Europa, superando al actual polaco Zlota 44, considerado como el actual más alto, aunque en litigio con el vecino In Tempo. "Lo que realmente va a marcar una diferencia con el resto de las obras que se han ejecutado en altura en Benidorm es, sobre todo, la celeridad con la que se va a ejecutar y eso es gracias a los medios auxiliares con los que vamos a contar", añade.

Seguridad en altura

Hacia adelante, el proceso expondrá sus novedades en el campo de la construcción y la seguridad en altura. El jefe de Obra explica que "se van a poner trepas hidráulicas, que suben solas y no necesitan una torre. Luego también llevamos en lugar de las habituales redes orcas, que normalmente estáis acostumbrados a ver en este tipo de obras, vamos a utilizar unas pantallas protectoras especiales que también son hidráulicas y autónomas". El factor diferencial no es solo estético, pues la fuerza del viento o cualquier inclemencia meteorológica tiene un riesgo exponencial a medida que aumenta la altura, también se traducirá en un cierre completo del perímetro de la torre. "La seguridad es absoluta", sostiene Juanjo Navarro.

Panorámica aérea de la base sobre la que se levantará TM Tower. / PILAR CORTES

"Todo está pensado", señala la jefa del proyecto, quien incide en todo los estudios y comprobaciones que se realizaron antes de que entrara la primera excavadora. Junto a la seguridad está el factor tiempo e innovación. "No es una novedad, pero sí supone un importante avance en la metodología, pues vamos a contar con dos bombas estáticas en paralelo, lo que nos dará mayor agilidad y también más garantías", apunta Navarro. "Sobre todo, vamos a tener un distribuidor de hormigón en la torre que va a subir junto con la estructura que también es autónomo e hidráulico y, sobre todo, no precisa de grúa. Es decir, lo que hemos intentado es liberar grúas al máximo, que es el medio auxiliar más importante que tenemos en la obra", comenta.

Velocidad hacia el cielo

La optimización del tiempo no se puede comparar con los sistemas empleados hasta ahora, "porque no hemos hecho nunca una torre de 64 plantas. Ahora sí que sabemos que los tiempos de izado son muy elevados conforme vamos ganando altura en la verticalidad".

Y en esa mirada hacia el cielo, también ahora se sientan las bases de unos elementos que definen el carácter residencial de la torre. TM Tower contará con siete ascensores. "Creo que no hay ninguno que lleguen a esa velocidad en España, pero aquí vamos a instalar unos que van a ir a 4 metros por segundo, en la escalera uno y los otros, que tiene más altura, subirán a 6 metros por segundo", destaca el jefe de Obra del grupo inmobiliario torrevejense. "En menos de 1 minuto llegaremos a la última planta", resume la directora.

Además, desde el equipo técnico de la compañía explican que "los ascensores tienen un sistema de recuperación de energía, similar a los coches eléctricos, que recuperan energía con la frenada y todo esto, pues los ascensores hacen lo mismo". De esta manera, se obtiene un ahorro energético.

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Desde las tripas de "skyline", la ingeniería gana al relato y a esa ambición con la que la compañía ya coquetea, porque la nueva torre no lucirá agujas extras para ganar en altura, sino que ha previsto que sus residentes tengan el regusto de contar con una mirada conquistadora y este tipo de detalles son los que ya han seducido a la mitad de los futuros propietarios de las 260 viviendas.