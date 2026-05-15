Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad

Cuando un perro recibe a su dueño con ladridos, saltos, nerviosismo o incluso pequeñas pérdidas de orina, muchas personas lo interpretan como una muestra de alegría. Sin embargo, los veterinarios advierten de que una bienvenida demasiado intensa puede ser síntoma de un problema: estrés o ansiedad por separación.

Una bienvenida tranquila sí es normal

Los perros son animales sociales y afectuosos, por lo que es lógico que quieran acercarse a saludar cuando su dueño llega a casa. El problema aparece cuando esa reacción se vuelve exagerada.

Si el animal se muestra excesivamente alterado, puede significar que no ha llevado bien la ausencia de su propietario. Es decir, durante el tiempo que ha estado solo, el perro puede haber sufrido ansiedad, inseguridad o estrés.

Riesgos para la salud del animal

Estos episodios de excitación no solo afectan al comportamiento del perro. También pueden tener consecuencias para su salud.

En el caso de perros mayores, los picos de nerviosismo pueden suponer una sobrecarga para el corazón y aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares. Por eso, los expertos recomiendan no normalizar este tipo de reacciones cuando son demasiado intensas.

Qué hacer al salir y al volver a casa

Para corregir este comportamiento, los veterinarios aconsejan revisar las rutinas diarias, especialmente en dos momentos clave: la salida y la llegada a casa.

Uno de los errores más comunes es despedirse del perro con demasiada emoción, alargando el momento antes de marcharse. También ocurre lo mismo al regresar, cuando el dueño responde con saludos exagerados que refuerzan la ansiedad del animal.

Despedidas breves y saludos calmados

La recomendación es sencilla: hacer despedidas cortas, de apenas unos segundos, y evitar convertir la vuelta a casa en una escena de gran emoción.

Con este cambio, el perro empieza a entender que la salida de su dueño no es algo preocupante. Con el paso de las semanas, esta rutina puede ayudar a reducir su ansiedad y favorecer que esté más tranquilo cuando se queda solo en casa.