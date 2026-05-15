La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil

La Unión Europea quiere que, a partir de 2027, los ciudadanos puedan llevar en el teléfono móvil sus documentos oficiales mediante una cartera de identidad digital común para todos los Estados miembros.

El objetivo es crear una herramienta segura, fiable y privada que permita identificarse, almacenar documentos importantes, compartirlos y firmarlos digitalmente. Según explica la propia UE, cada Estado miembro deberá ofrecer al menos una cartera digital a sus ciudadanos, residentes y empresas.

Con este sistema, una persona podrá moverse por distintos países de la Unión Europea sin necesidad de presentar documentación física en muchas situaciones cotidianas.

Qué documentos podrá incluir

La cartera digital europea está pensada para reunir distintos tipos de documentos y servicios, entre ellos:

DNI o documentos de identidad.

Carnet de conducir.

Documentación relacionada con viajes.

Información sanitaria.

Datos de la Seguridad Social.

Documentos educativos.

Servicios bancarios y de pago.

Firmas y trámites digitales.

De esta forma, el móvil se convertirá en una herramienta central para acreditar la identidad y gestionar documentación oficial de manera segura.

Benidorm, laboratorio de pruebas para el turismo

La UE ha elegido Benidorm como uno de los escenarios de prueba de esta tecnología, especialmente en el ámbito de los viajes y el turismo.

El proyecto, denominado European Digital Wallet, probará en la capital turística cómo utilizar la cartera digital para realizar el check-in en hoteles o interactuar con otros establecimientos turísticos. Por ejemplo, podría servir para contratar actividades o identificarse ante empresas del sector sin tener que presentar documentos físicos.

Estas pruebas están previstas para comenzar a partir de este año.

El carnet de conducir también será digital

Uno de los documentos que podrá incorporarse a la cartera digital europea será el permiso de conducir. La Comisión Europea explica que los ciudadanos podrán solicitar una versión digital del carnet, descargarla, guardarla en el móvil y compartirla cuando sea necesario.

Esto supondrá una mejora importante, ya que permitirá identificarse de forma segura y evitar problemas habituales, como olvidar el carnet físico en casa.

Aplicaciones que ya funcionan en España

En España ya existen herramientas similares para llevar documentación oficial en el móvil.

Por un lado, la Policía Nacional cuenta con la aplicación MiDNI, que permite identificarse ante entidades públicas y privadas mostrando el DNI de diferentes formas, incluso mediante códigos QR.

Por otro lado, la Dirección General de Tráfico ofrece la app MiDGT, con la que se puede llevar el permiso de conducir y la documentación de los vehículos en formato digital.

Además, esta aplicación permite realizar varios trámites, como cambiar el domicilio fiscal, pagar multas, identificar al conductor de un vehículo en caso de sanción o compartir documentación relacionada con los vehículos.