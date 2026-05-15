Sanidad asegura que el paciente ingresado en el Gómez Ulla por hantavirus está "casi asintomático"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este viernes de que el paciente español ingresado por hantavirus en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático".

"La evolución está siendo favorable, siempre con prudencia, pero ayer el paciente estaba casi asintomático, lo que supone una buena noticia", ha señalado Mónica García durante una entrevista en 'La Hora de La 1' de TVE. Tras ello, la titular de Sanidad ha explicado que ahora se debe esperar a que los síntomas remitan por completo, ya que es el momento en el que se considera que existe un mayor riesgo de transmisión del virus. "Este ciudadano va a tener otro trato, otra vía dentro del protocolo diferente a los 13 españoles que están en cuarentena", ha añadido.

Precisamente, respecto a los 13 españoles que continúan en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, García ha subrayado que el próximo lunes se les realizará una nueva PCR, siete días después de la primera. A partir de entonces, si el resultado es negativo, podrán salir de las habitaciones, utilizar zonas comunes y recibir visitas de familiares. "A partir de ahí, se les irá realizando una PCR semanal hasta completar los 28 días de cuarentena. Si todas resultan negativas, podremos plantearnos si la cuarentena continúa en el domicilio o en el hospital", ha indicado.

Cuarentenas en casa

En cuanto a la posibilidad de que la cuarentena continúe en los domicilios, la ministra ha afirmado que esa decisión se adoptará "siempre bajo evaluación de las autoridades sanitarias, de Salud Pública, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés)". "Hay muchos ojos puestos sobre estos casos y sus contactos. Tendrían el control y el seguimiento de todas las autoridades", ha manifestado.

Por otra parte, García ha destacado que la evacuación de los pasajeros del 'MV Hondius' ha sido un "éxito compartido", ya que el Gobierno tuvo que coordinarse con la OMS, el ECDC y todos los gobiernos autonómicos. "Tenemos que estar orgullosos como país, primero porque la OMS confió en nosotros, y lo hizo porque tenemos todas las capacidades para hacernos cargo de este operativo, como hemos demostrado. Y, en segundo lugar, creo que también debemos estar orgullosos de nuestros servidores públicos", ha declarado.

Clavijo en el muelle

Tras ello, la ministra de Sanidad ha vuelto a insistir en el "intento de boicot" para impedir el desarrollo del operativo, al considerar que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, contaba con toda la información necesaria. Asimismo, ha lamentado su ausencia en el muelle durante la evacuación. "Me hubiera gustado tener al señor Clavijo apoyando las decisiones que tomábamos de manera coordinada", ha señalado.

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Por último, al ser preguntada por su posible candidatura a directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sustitución de Tedros Adhanom Ghebreyesus, García ha asegurado: "Yo tengo suficiente con ser ministra de Sanidad y ser miembro del Executive Board de la OMS", ha concluido.