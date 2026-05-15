Hacienda te vigila: este la cantidad máxima de dinero que puedes pagar en efectivo

El límite para pagar en efectivo en España se redujo hace unos años de 2.500 a 1.000 euros. Esta medida se aprobó dentro de la Ley 11/2021 de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con el objetivo de controlar mejor los movimientos de dinero y combatir la economía sumergida.

Desde entonces, cualquier pago en efectivo que iguale o supere los 1.000 euros no puede realizarse por esta vía cuando interviene un profesional o una empresa. En esos casos, será necesario utilizar otros medios, como una transferencia bancaria.

Más control sobre transferencias y movimientos bancarios

En los últimos meses, la Agencia Tributaria ha reforzado la vigilancia sobre operaciones bancarias, pagos con tarjeta y retiradas de dinero en efectivo. El objetivo es prevenir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

En el caso de las transferencias, también hay que tener en cuenta la Ley 7/2012, que establece en 10.000 euros el límite para mover dinero sin necesidad de declararlo. Este umbral también afecta a otras operaciones, como la retirada de efectivo en cajeros.

Operaciones que pueden llamar la atención de Hacienda

Hacienda puede investigar determinados movimientos de dinero cuando superan ciertas cantidades. Es el caso de los ingresos superiores a 3.000 euros o de aquellos en los que se utilicen billetes de 500 euros.

También existen controles sobre los desplazamientos con dinero en efectivo. Será obligatorio declarar los movimientos a partir de 10.000 euros cuando se entra o sale de España, y desde 100.000 euros si el desplazamiento se realiza dentro del territorio nacional. Para ello debe utilizarse el modelo S1.

El banco es quien debe informar

Conviene aclarar que, en estos casos, la obligación de informar recae sobre la entidad bancaria. El cliente no tiene que presentar una declaración simplemente por retirar dinero de su propia cuenta.

Es decir, sacar efectivo del banco no implica automáticamente una sanción, aunque determinados importes pueden ser comunicados a Hacienda si superan los límites establecidos.

Límites en otros países europeos

España no es el único país europeo que ha impuesto restricciones a los pagos en efectivo. Francia redujo su límite de 3.000 a 1.000 euros, mientras que Italia lo elevó de 1.000 a 3.000 euros.

En Alemania, donde actualmente no existe un límite general para pagar en metálico, se ha planteado fijarlo en 5.000 euros. Además, la Comisión Europea ha iniciado los pasos para estudiar posibles restricciones comunes en toda la Unión Europea.

Multas por superar el límite

Los profesionales que acepten o realicen pagos en efectivo por importe igual o superior a 1.000 euros pueden enfrentarse a una sanción de Hacienda.

La multa afecta tanto a quien paga como a quien recibe el dinero. La sanción equivale al 25% de la cantidad abonada en metálico, lo que puede traducirse en multas de entre 250 y 2.500 euros.