Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE
La Dirección General de Tráfico señala una reducción del 19 % en ciclistas fallecidos y del 16 % en peatones respecto a 2019
Este lunes se cumplen cinco años de la implantación del límite de 30 km/h en las calles de un único carril por sentido de circulación en las ciudades españolas. Según los últimos datos consolidados de la Dirección General de Tráfico, correspondientes a 2024, la medida ha coincidido con una tendencia positiva en la reducción de víctimas mortales en el ámbito urbano.
En comparación con 2019, los ciclistas fallecidos han disminuido un 19 %, mientras que las muertes de peatones se han reducido en más de un 16 %. En términos generales, en 2024 fallecieron en las ciudades casi un 5 % menos personas que cinco años antes.
Menos siniestralidad en grandes ciudades
La DGT también señala que casi cuatro de cada diez ciudades españolas de más de 100.000 habitantes han reducido la siniestralidad en sus calles durante este periodo. Entre ellas figuran municipios con un volumen de tráfico elevado, como Bilbao, Madrid, Barcelona o Valencia.
Además, nueve ciudades de más de 100.000 habitantes no registraron ninguna víctima mortal en sus calles durante 2024: Alcobendas, Alcorcón, Barakaldo, Dos Hermanas, Leganés, Mataró, Rivas-Vaciamadrid, Telde y Torrejón de Ardoz.
España, pionera en la aplicación generalizada del límite
España se convirtió en mayo de 2021 en el primer país del mundo en implantar de forma generalizada el límite de 30 km/h en vías urbanas de un único carril por sentido. El objetivo principal era reducir los fallecidos por siniestros de tráfico en las ciudades, además de disminuir el ruido y la contaminación y mejorar la calidad de vida.
La DGT considera que esta limitación ha supuesto un paso clave para el calmado del tráfico. Según recuerda el organismo, la Organización Mundial de la Salud sitúa los 30 km/h como una velocidad que permite una convivencia más segura entre los distintos medios de desplazamiento en la ciudad.
Menor velocidad, menor riesgo
La diferencia en la gravedad de los siniestros es significativa. A 50 km/h, la probabilidad de fallecer en un accidente de tráfico alcanza el 80 %, mientras que a 30 km/h se reduce al 10 %.
Esta reducción de la velocidad resulta especialmente relevante en un contexto urbano en el que cada vez conviven más actores de la movilidad, como peatones, ciclistas, conductores y usuarios de vehículos de movilidad personal, entre ellos los patinetes.
Multas por incumplir el límite
El incumplimiento de los límites de velocidad en ciudad puede ser considerado infracción grave o muy grave. Según explican desde Multalia, las sanciones pueden oscilar entre los 100 y los 600 euros, además de conllevar la pérdida de hasta seis puntos del carné de conducir, en función de la velocidad a la que se circule.
Las infracciones muy graves son aquellas que superan en más de 50 km/h la velocidad permitida. Por tanto, circular a más de 80 km/h en una calle limitada a 30 km/h puede suponer una multa de 600 euros y la retirada de seis puntos del carné.
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