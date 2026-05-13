Ya es oficial: La DGT cambiará las normas y ampliará el permiso de conducir categoría B para los menores de 18 años que cumplan una serie de requisitos
La Dirección General de Tráfico trabaja en la adaptación de la normativa europea que permitirá la obtención del carné a los 17 años, con conducción acompañada hasta los 18
La Unión Europea ha aprobado una reforma normativa que permitirá a los jóvenes obtener el permiso de conducir de la clase B a partir de los 17 años. La medida aparece recogida en la Directiva Europea 2025/2205 y supone un cambio relevante respecto a la edad habitual de acceso al carné.
Sin embargo, su aplicación no será inmediata. En España, la Dirección General de Tráfico ya trabaja en la adaptación de esta normativa, que deberá estar incorporada por completo antes del 26 de noviembre de 2028.
Un modelo basado en la conducción acompañada
El nuevo sistema se implantará de forma progresiva y seguirá el modelo europeo de conducción acompañada, ya utilizado en países como Alemania.
La principal novedad no estará en el proceso para obtener el permiso, sino en la forma de conducir durante el primer año. Los jóvenes de 17 años podrán aprobar el carné, pero no podrán circular solos hasta cumplir los 18.
Durante ese periodo, deberán conducir siempre acompañados por un adulto situado en el asiento del copiloto, que actuará como supervisor.
Los exámenes no cambian
La reforma no modifica el proceso actual de obtención del permiso de conducir. Los aspirantes tendrán que seguir superando el examen teórico y el examen práctico en las mismas condiciones que hasta ahora.
Tampoco habrá cambios importantes en la formación ni en los requisitos de evaluación. Las autoescuelas continuarán funcionando con el sistema actual, ya que la directiva europea no regula cómo deben aprender a conducir los aspirantes, sino los exámenes y los requisitos administrativos del permiso.
Requisitos para acompañar al conductor novel
El adulto que actúe como supervisor deberá cumplir una serie de condiciones. Tendrá que tener al menos 24 años y contar con una antigüedad mínima de cinco años con un permiso de conducción de la misma categoría.
Además, no podrá haber sido sancionado con la retirada del carné en los últimos años y deberá respetar de forma estricta las normas de seguridad vial. Esto incluye especialmente las relacionadas con el consumo de alcohol y drogas.
Una medida pensada para mejorar la seguridad vial
Desde la DGT consideran que esta figura puede tener efectos positivos en la seguridad vial. La subdirectora general de Formación y Educación Vial, Montserrat Pérez, ha defendido que la conducción acompañada puede ayudar a supervisar los primeros meses de experiencia de los nuevos conductores.
Según la DGT, el sistema puede ser especialmente útil en zonas rurales o para jóvenes que necesitan más autonomía en sus desplazamientos, como aquellos que estudian fuera de su municipio.
Implantación progresiva en España
España deberá adaptar su normativa antes de noviembre de 2028. Hasta entonces, Tráfico trabajará en los detalles de aplicación del nuevo sistema.
El objetivo es facilitar el acceso progresivo a la conducción, sin alterar el modelo actual de enseñanza, pero incorporando una etapa inicial de supervisión para los conductores más jóvenes.
- Muere un hombre al precipitarse por un acantilado en el norte de Ibiza
- Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza
- El restaurante más caro del mundo abre las puertas este día en Ibiza
- Un coche se estampa contra el escaparate de una tienda en Ibiza
- Imágenes del interior de las infraviviendas del supermercado desalojado del centro de Ibiza
- Samuel Roig, el ibicenco que baila con la élite mundial
- Capturada una serpiente de un metro bajo un sofá en una casa en Ibiza
- El Consell y los ayuntamientos de Ibiza declaran la guerra a las caravanas en suelo rústico y urbano