El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial

Cada fin de semana, miles de aficionados al ciclismo salen a las carreteras españolas para practicar su deporte favorito y apostar por una forma de movilidad saludable y sostenible. Sin embargo, circular en bicicleta por vías urbanas e interurbanas sigue suponiendo un riesgo importante.

Según datos de la Dirección General de Tráfico, en 2024 murieron 46 ciclistas en accidentes de tráfico en España, tanto en vías urbanas como interurbanas. Además, la DGT recuerda que el 90% de las muertes en accidentes de bicicleta están relacionadas con vehículos motorizados. Incluso cuando estos siniestros no son mortales, las lesiones sufridas por los ciclistas suelen ser graves.

Ante esta situación, Tráfico trabaja desde hace tiempo en nuevas medidas para mejorar la seguridad de los ciclistas y favorecer el uso de la bicicleta como medio de transporte.

Más seguridad y mejores infraestructuras

Una de las principales novedades es la posibilidad de crear carriles bici segregados en tramos de carreteras estatales. La nueva normativa publicada en el BOE permite que, en determinados casos, se pueda reducir o incluso eliminar parcial o totalmente el arcén para instalar estas vías ciclistas.

La medida, vigente desde el 10 de octubre de 2025, busca dar continuidad a los recorridos ciclistas y mejorar la seguridad de quienes se desplazan en bicicleta. El objetivo es avanzar hacia una red ciclista más segura, conectada y adaptada al aumento del uso de este medio de transporte.

Eso sí, la eliminación o reducción del arcén solo podrá llevarse a cabo cuando no comprometa la seguridad vial, no perjudique el funcionamiento de la carretera y permita conectar rutas ciclistas ya existentes.

Cómo deben circular los ciclistas en ciudad

La DGT recuerda que los ciclistas tienen las mismas obligaciones que el resto de conductores y deben cumplir las normas de circulación.

En vías urbanas, las bicicletas deben circular lo más cerca posible del lado derecho de la calzada, manteniendo siempre una distancia de seguridad respecto a bordillos y vehículos estacionados. Cuando circulen en grupo, solo podrán hacerlo de dos en dos.

Normas para circular en carretera

En vías interurbanas, los ciclistas deben utilizar el arcén derecho siempre que exista y se encuentre en condiciones adecuadas. Solo podrán abandonarlo en descensos prolongados, y siempre que hacerlo no suponga un peligro.

También está permitido circular en paralelo, pero los ciclistas deben situarse en el extremo derecho de la vía. Esta forma de circulación no está permitida en tramos con poca visibilidad, como curvas o cambios de rasante. Además, cuando se produzcan aglomeraciones, deberán colocarse en fila.

En carretera, el uso del casco es obligatorio. En ciudad, aunque no siempre lo es para todos los ciclistas, la DGT insiste en su importancia: de los ciclistas fallecidos en 2024, 14 circulaban sin casco en entornos urbanos.

Una red ciclista más continua y conectada

La nueva regulación se enmarca en la Estrategia Estatal por la Bicicleta y en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030. Ambas iniciativas persiguen aumentar los desplazamientos en bicicleta y reducir la siniestralidad.