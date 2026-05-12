Última hora del brote de hantavirus, en directo | Un pasajero español aislado en el Gómez Ulla da positivo provisional

Los últimos pasajeros del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado en la tarde de este lunes el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para dirigirse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.

Los países afectados con casos de hantavirus Países Bajos, Reino Unido, España, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos han registrado casos de ciudadanos infectados por hantavirus después de la detección de un brote en el crucero MV Hondius. Hasta el momento, siete pacientes de seis nacionalidades están bajo vigilancia médica como casos confirmados de esta rara enfermedad que se transmite a los humanos a través de las heces, la orina o la saliva de roedores, según un balance de la AFP basado en datos oficiales. Hay un caso adicional reportado como probable. Adicionalmente, el brote ha causado ya tres muertos. En dos de ellos se confirmó el virus y el tercero era manejado como caso probable, de acuerdo con el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sanidad ocultó un positivo en la travesía del MV Hondius a Canarias Uno de los pasajeros estadounidenses que viajaba a bordo del MV Hondius dio positivo en hantavirus en Cabo Verde, momentos antes de que el Gobierno de España impusiese a Canarias recibir el crucero. Pero el contagio no se divulgó hasta este lunes, cuando el Ejecutivo de Estados Unidos informó de que el ciudadano había sido evacuado de forma separada al resto del pasaje. Sanidad reconoció, al filo de las 9 horas, que aunque Washington consideraba sospechoso el caso tras una primera prueba que reflejó «un positivo débil», ellos optaron por calificarla como "no concluyente". A esta noticia se suma que uno de los españoles internado en el Gómez Ulla de Madrid dio positivo este lunes en una PCR. (Seguir leyendo)

Lucía Feijoo Viera

Lucía Feijoo Viera

Un pasajero español aislado en el Gómez Ulla da positivo provisional por hantavirus Un pasajero español del crucero MV Hondius ha dado positivo provisional por hantavirus en la prueba PCR que se realizó a su llegada el domingo en el hospital Gómez Ulla de Madrid donde permanece aislado junto con los otros 13 cruceristas, que han dado negativo, según fuentes del Ministerio de Sanidad.

La OMS agradece el liderazgo español en la operación para evacuar el crucero Hondius El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha agradecido este lunes el liderazgo de España en el operativo internacional desplegado para evacuar a los pasajeros del buque MV Hondius tras el brote de hantavirus. Tedros, en una comparecencia a pie del puerto de Granadilla de Abona junto a los ministros de Sanidad, Interior y Política Territorial tras culminar la evacuación de los pasajeros, el dirigente de la OMS ha asegurado que el caso del paciente francés, en estado crítico tras ser evacuado, demuestra que “era necesario” sacar a los afectados del barco.

Mónica García, tras completarse el desembarco del MV Hondius: "Misión cumplida" La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha congratulado del desenlace del operativo de desembarque de los pasajeros y tripulantes del MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y, mientras zarpaba del puerto de Granadilla, ha proclamado: "Misión cumplida". García ha garantizado que se han adoptado "todas las medidas de seguridad" y se ha congratulado de que el Gobierno haya "cumplido el objetivo con eficacia, compromiso, transparencia y humanidad", lo cual ha calificado como un "éxito" y "un orgullo de país". Ha explicado que fue la Capitanía Marítima quien recomendó que el crucero atracara en el puerto de Granadilla para completar la operación, prevista inicialmente mientras estaba fondeado, por las condiciones meteorológicas adversas. 💟

El Hondius abandona el puerto de Granadilla tras desembarcar a todos los pasajeros El crucero MV Hondius ha abandonado pasadas las siete de la tarde, hora local canaria, el puerto de Granadilla, en Tenerife, tras desembarcar a todos sus pasajeros y parte de la tripulación.

Los últimos pasajeros del Hondius abandonan el crucero para partir hacia el aeropuerto Los últimos pasajeros que permanecían a bordo del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, han abandonado esta tarde el barco, una vez que ha atracado en el puerto de Granadilla, para trasladarse en autobuses de la Unidad Militar de Emergencia al aeropuerto Tenerife Sur.