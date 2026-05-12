La UE endurece las normas para los dueños de perros y gatos: el nuevo requisito obligatorio desde abril

Los animales de compañía forman parte de la vida cotidiana de millones de familias europeas. Perros y gatos ya no son solo mascotas: en muchos hogares se consideran un miembro más de la familia y cada vez viajan con mayor frecuencia junto a sus dueños, ya sea por vacaciones, mudanzas o visitas familiares.

Ante este aumento de desplazamientos, la Unión Europea reforzará el control sobre los movimientos de mascotas entre países comunitarios. La nueva normativa entrará en vigor el próximo 22 de abril y busca mejorar la seguridad en los viajes, facilitar la identificación de los animales y reforzar el control sanitario.

Pasaporte europeo obligatorio para perros y gatos

A partir de esa fecha, todos los perros y gatos que viajen entre Estados miembros deberán contar con un pasaporte europeo individual. Este documento será imprescindible para cualquier desplazamiento sin fines comerciales dentro del territorio de la Unión Europea.

El pasaporte no será un simple trámite administrativo. En él deberán figurar los principales datos del animal y de su propietario, como el número de microchip, la identidad del dueño, el historial de vacunación, los tratamientos veterinarios recibidos y la validación correspondiente por parte de un veterinario.

Una medida para unificar criterios en la UE

La nueva obligación forma parte del Reglamento (UE) 2016/429, actualizado este 2026, con el que Bruselas pretende armonizar las normas aplicables en todos los Estados miembros.

El objetivo es evitar diferencias entre legislaciones nacionales y cerrar posibles vacíos legales que puedan facilitar el tráfico ilegal de animales o la falsificación de documentos.

Refuerzo del control sanitario

Otro de los aspectos clave de la normativa es la mejora del control sanitario. Con el pasaporte europeo, las autoridades podrán comprobar de forma más sencilla si el animal cumple los requisitos de salud necesarios para viajar.

Esta medida también busca reducir el riesgo de propagación de enfermedades entre animales y, en algunos casos, evitar posibles transmisiones a las personas.

Cómo afectará la medida en España

En España, el impacto será limitado, ya que muchos perros y gatos ya disponen de este pasaporte. Habitualmente, este documento se emite en las clínicas veterinarias cuando se coloca el microchip, obligatorio por ley.

Aun así, los propietarios deberán revisar varios requisitos antes de viajar con sus mascotas. Entre ellos, destaca que la vacuna contra la rabia deberá haberse administrado al menos 21 días antes del desplazamiento.

También será necesario que el animal tenga al menos 12 semanas de edad, que cuente con la desparasitación correspondiente en los días previos al viaje y que un veterinario certifique que se encuentra en buen estado de salud.

Posibles sanciones por incumplimiento

No cumplir con estas exigencias puede tener consecuencias importantes. Las autoridades podrían retener al animal en la frontera, imponer una cuarentena o incluso ordenar su devolución al país de origen.

Además, los propietarios podrían enfrentarse a sanciones económicas. En España, las multas pueden alcanzar los 50.000 euros en los casos más graves.