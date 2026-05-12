El director de la DGT despeja las dudas sobre el punto y final de la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso y habla de "reflexión"

El director general de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, ha defendido este martes el uso de las balizas de señalización de emergencia, conocidas como balizas V-16, y ha asegurado que este sistema presenta “todo ventajas”.

“Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás”, ha afirmado durante la apertura de la jornada ‘Peatones y seguridad vial’, celebrada en la Domus de A Coruña.

Un elemento obligatorio para mejorar la seguridad

Navarro ha destacado que las balizas V-16 suponen un avance respecto a los tradicionales triángulos de emergencia. Según ha señalado, permiten señalizar una avería sin que el conductor tenga que bajarse del vehículo.

“No hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos”, ha explicado. El responsable de Tráfico ha remarcado que se trata de un elemento de seguridad “importante y obligatorio” para reducir el riesgo de atropellos en carretera.

Preocupación por los atropellos

Durante su intervención, el director de la DGT también ha alertado sobre la cifra de fallecidos por atropello en España y ha pedido una reflexión para tratar de reducir estos datos.

Navarro ha señalado que, en las ciudades, casi la mitad de las personas fallecidas en siniestros de tráfico son peatones. Aun así, ha destacado el esfuerzo realizado por los ayuntamientos en materia de movilidad urbana.

Según ha indicado, si la movilidad funciona correctamente, también puede funcionar la seguridad vial.

España, un país de peatones

El jefe de Tráfico ha recordado que España es uno de los países europeos donde más se camina.

“Somos el país de Europa que más camina, que tiene más desplazamientos a pie”, ha señalado. En este contexto, ha advertido de que “uno de cada diez fallecidos en la carretera es por atropello”.

Galicia y la dispersión poblacional

Navarro también se ha referido a la situación específica de Galicia, una comunidad con condiciones especiales por su dispersión poblacional.

El director de la DGT ha apuntado a los accidentes que se producen cuando los peatones circulan por vías que conectan distintas localidades rurales. Por ello, ha insistido en la necesidad de llamar la atención sobre la seguridad vial y reforzar la protección de quienes caminan.

Además, ha comparado la cifra de fallecidos por atropello con otros medios de movilidad, señalando que en todo el año se registró un fallecido mientras usaba un patinete y dos en bicicleta.

Inés Rey pide situar al peatón en el centro

En la jornada también participó la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien defendió la importancia de situar al ciudadano en el centro de las políticas públicas.

La regidora herculina subrayó la necesidad de que las personas que se desplazan a pie sean uno de los objetivos prioritarios en materia de movilidad y seguridad vial.

Vox plantea mantener los triángulos

Mientras tanto, Vox ha registrado una enmienda a una ley del PSOE sobre sanciones por aparcar en plazas reservadas a personas con discapacidad.

El objetivo de esta enmienda es hacer opcional el uso de las balizas V-16 y mantener la vigencia de los triángulos de emergencia.