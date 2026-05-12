Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

El permiso de conducir continúa siendo un documento fundamental para millones de ciudadanos. No solo permite desplazarse con libertad, viajar o realizar gestiones cotidianas, sino que también representa una herramienta imprescindible para muchos trabajadores que dependen del vehículo para desarrollar su actividad profesional.

Por este motivo, perder el permiso, no poder renovarlo o ver limitada su vigencia puede suponer un problema importante, especialmente para aquellas personas que utilizan el coche, la moto, el camión o el autobús como parte esencial de su día a día.

En España, sin embargo, no existe una edad máxima establecida para dejar de conducir. La Dirección General de Tráfico (DGT) insiste en que la posibilidad de seguir al volante no depende de los años que tenga una persona, sino de sus condiciones físicas, sensoriales y cognitivas.

Es decir, cumplir una determinada edad no implica automáticamente la pérdida del permiso de conducir. Lo que se valora es si el conductor mantiene las aptitudes necesarias para circular con seguridad, reaccionar correctamente ante imprevistos y respetar las normas de tráfico.

Más controles médicos a partir de los 65 años

Aunque no hay una edad límite para conducir, la DGT sí establece renovaciones más frecuentes a partir de los 65 años. El objetivo de esta medida es reforzar la seguridad vial y garantizar que los conductores conservan las capacidades necesarias para ponerse al volante.

A partir de esa edad, el periodo de vigencia del permiso se reduce, lo que obliga a realizar reconocimientos médicos con mayor frecuencia. Estos controles sirven para comprobar aspectos como la visión, la audición, los reflejos, la coordinación o el estado general de salud del conductor.

De esta manera, Tráfico busca adaptar la renovación del carnet a la situación real de cada persona, evitando decisiones basadas únicamente en la edad.

Periodos de vigencia del permiso desde los 65 años

Desde los 65 años, los permisos de conducir tienen una validez máxima diferente según el tipo de carnet.

En el caso de los permisos AM, A1, A2, A, B y las licencias de conducción, la vigencia máxima pasa a ser de 5 años. Estos permisos son los más habituales entre los conductores particulares, ya que incluyen ciclomotores, motocicletas y turismos.

Por otro lado, los permisos profesionales, como los necesarios para conducir camiones y autobuses, tienen una vigencia máxima de 3 años. En este grupo se incluyen permisos como C, C1, D, D1, EC, EC1, ED o ED1, entre otros.

La razón de esta diferencia está relacionada con la mayor responsabilidad que implica el transporte profesional, especialmente cuando se conducen vehículos pesados o se transportan pasajeros.

La edad no es el único factor determinante

La DGT recuerda que cada conductor debe ser evaluado de forma individual. Hay personas mayores de 65 años que mantienen plenamente sus capacidades para conducir, mientras que otras pueden presentar problemas de salud que aconsejen limitar o no renovar el permiso.

Por ello, los reconocimientos médicos son una pieza clave en el proceso de renovación. En algunos casos, el permiso puede renovarse con normalidad; en otros, pueden establecerse restricciones, como conducir solo de día, utilizar determinadas adaptaciones o reducir aún más el periodo de vigencia.

En definitiva, en España se puede seguir conduciendo después de los 65 años siempre que se acrediten las condiciones necesarias. La prioridad de la DGT no es retirar el permiso por edad, sino garantizar que todos los conductores circulen con seguridad para ellos mismos y para el resto de usuarios de la vía.