Última hora del brote de Hantavirus, en directo | El crucero MV Hondius entra en el puerto de Granadilla, en Tenerife

Canarias prohíbe el fondeo del MV Hondius y el Estado lo impone

No rotundo e imposición. El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, anunció el sábado al borde de la media noche -seis horas antes de que llegara el crucero de lujo MV Hondius infectado con hantavirus a Tenerife- que el operativo no cuenta con su autorización. El Estado respondió una hora después. El Ministerio de Fomento impone al Puerto de Granadilla que acoja al crucero ya sea mediante fondeo o atraque. La negativa de Clavijo se produjo como consecuencia de un cambio en los planes iniciales pactados entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario que prolongará hasta mañana la estancia del barco junto a las costas canarias. La petición de la Comunidad Autónoma era, en este sentido, clara: que todos los pasajeros fueran repatriados antes de las 20.00 horas el domingo. Sin embargo, esta solicitud no podrá cumplirse, ya que cerca de 40 pasajeros no pueden ser trasladados hoy al no haber llegado aún al aeropuerto el avión previsto para su repatriación, por lo que deberán esperar hasta mañana para salir de las Islas.

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